iPhone 12 Pro Max vence o Galaxy Note 20 Ultra em teste de queda [vídeo]

Os novos e poderosos smartphones iPhone 12 Pro Max e o Galaxy Note 20 Ultra foram postos à prova num derradeiro teste de queda, algo já popular na Internet. Claro que, para o mortal comum, só de pensar num telefone desta gama, e preço, a cair ao chão, dá um aperto no coração… e na carteira, uma espécie de dor alheia!

De qualquer forma o teste mostrou que o topo de gama da Apple se aguentou melhor do que o equipamento da Samsung! Veja o vídeo com todos os pormenores.

Quando novos equipamentos saem para o mercado, é frequente serem feitos imediatamente vários testes a diversas situações. Os que atraem mais curiosos são os testes de resistência, durabilidade, riscos, quedas e, mais extremo ainda… aqueles onde o equipamento é colocado num liquidificador.

Mas os que atraem mais visualizadores são os testes feitos a equipamentos topo de gama rivais entre si, como é o caso dos iPhones e smartphones Samsung.

Teste de queda: iPhone 12 Pro Max bate o Galaxy Note 20 Ultra

Depois de a Apple ter apresentado os novos iPhone 12, rapidamente vários testes começaram a ser feitos para pôr à prova as novas máquinas da maçã. Mas o mesmo acontece com outros topos de gama, como é o caso do Galaxy Note 20 Ultra da Samsung, que já foi testado em vários campos.

Basta abrirmos o YouTube e encontramos centenas de páginas e vídeos dedicados a fazer testes a equipamentos. E um desses canais é o PhoneBluff que conta com um robot específico para testes de queda.

Então, o canal fez um teste de queda ao iPhone 12 Pro Max e ao Galaxy Note 20 Ultra, com o objetivo de saber qual dos dois iria terminar com menos lesões. E o resultado mostra que o telefone da Apple venceu o desafio. Ficou curioso? Então veja o vídeo:

O teste consiste em deixar os equipamentos caírem de uma altura de 1,5 metros. Primeiro caem com a parte traseira, depois de canto e, por fim, de frente. E como podemos ver no vídeo, o iPhone 12 Pro Max conseguiu um melhor desempenho em quase todos os testes.

A caixa do iPhone acaba por absorver grande parte do impacto. Desta forma mantém a integridade do vidro, apesar de deixar a caixa com mais marcas, sobretudo no teste feito de frente.

No entanto, o Galaxy Note 20 Ultra também se mostrou resistente ao aguentar 10 quedas de 1,5 metros. Mas o canal decidiu fazer uma ‘queda bónus’ ao lançar os equipamentos de uma altura de 1,5 metros para cima de um pedaço de betão. E neste teste o iPhone 12 Pro Max também se mostrou mais resistente enquanto que o smartphone da Samsung não resistiu e partiu o ecrã.

Mas, apesar de todos os testes, é também importante dizer que o impacto de cada queda depende sobretudo da forma como o telefone cai. Contudo, é de salientar que as fabricantes têm o cuidado de construir equipamentos cada vez mais resistentes.

