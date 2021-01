Huawei compra 90 patentes de tecnologia da BlackBerry

Mesmo com todas as dificuldades e entraves, nomeadamente impostos pela administração norte-americana de Donald Trump, a Huawei tem conseguido esquivar-se e arranjar novas estratégias para levar os seus produtos aos utilizadores.

De acordo com as últimas notícias, a marca chinesa comprou agora 90 patentes de tecnologia da BlackBerry.

A Huawei é uma das marcas mais importantes do mercado, em especial no que respeita ao segmento de smartphones. A empresa chinesa esforça-se para trazer aos consumidores os melhores e mais inovadores produtos. E nem mesmo as adversidades, quer dos EUA, quer de outros países como o Reino Unido, fazem ceder a gigante tecnológica.

Desta forma, a empresa de Ren Zhengfei tem constantes cartas na manga fruto da sua atenção eficaz daquilo que faz falta no mercado.

Huawei compra 90 patentes da BlackBerry

A BlackBerry foi uma das marcas mais desejadas há cerca de 10 anos. E estava maioritariamente associada a empresários e executivos. Contudo, assim que novos e mais modernos telefones foram surgindo no mercado, a marca sofreu uma queda ao nível das vendas e consequente popularidade.

No entanto, a marca ainda existe e tem lançado algumas novidades interessantes, sobretudo no segmento dos smartphones 5G. Mas, recentemente, a empresa anunciou a venda de 90 patentes de tecnologia para a chinesa Huawei.

De acordo com os representantes da BlackBerry, este negócio realizado com a Huawei envolveu patentes relacionadas com a segurança e com funções básicas dos smartphones. No entanto, não foram adiantados mais pormenores.

Mas, para além disso, a BlackBerry continua ativa noutros segmentos. Por exemplo, a aquisição do sistema operativo QNX continua a ser um sucesso. Esse mesmo sistema faz parte de vários carros e sistemas médicos.

De acordo com a marca, o QNX está integrado em 19 dos 25 melhores carros elétricos OEMs. E encontra-se também inserido no novo carro apresentado pela Sony durante a CES 2021.