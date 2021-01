Confinamento: Altice Portugal apela para uso responsável da Internet

Portugal entrou às 0h de hoje num novo confinamento geral. Ao contrário do que aconteceu em março de 2020, existem agora mais exceções, mas é normal que o volume de dados digitais aumente significativamente.

Depois do alerta que plataformas como o Netflix, HBO ou YouTube podiam ser bloqueadas, de acordo com o decreto do Governo, a Altice Portugal apela também a todos um uso responsável da Internet neste período de confinamento.

Operadoras podem limitar ou inibir serviços digitais neste confinamento

Tal como no passado, o estado de emergência que leva ao confinamento dos portugueses prevê que as operadoras de telecomunicações possam limitar ou inibir serviços como plataformas de streaming, vídeoclube ou jogos online.

Questionada sobre se sentiu a necessidade de limitar serviços como a Netflix durante o primeiro confinamento, fonte oficial da Altice Portugal disse à Lusa que apesar do grande crescimento de tráfego observado…

Na altura, acomodou todas as novas necessidades decorrentes do uso massivo das redes de comunicações, mesmo em períodos de pico, graças à redundância e resiliência das suas redes e aos investimentos realizados na sua expansão, de forma a garantir o aumento de capacidade necessário

Por essa razão, acrescenta, em Portugal “as redes de comunicações foram um importante ativo estratégico do país no sucesso do confinamento, resultado de um setor composto por empresas sólidas e que investem com capital privado, como é o melhor exemplo a Altice Portugal, que nos últimos quatro anos investiu várias centenas de milhões de euros por ano na modernização, expansão e crescimento das suas redes e, em particular, daquela que é hoje a maior rede de fibra ótica de Portugal”, salientou a mesma fonte.

A Altice Portugal salientou ainda que, “face ao expectável e progressivo aumento de tráfego na rede fixa, dada a situação de isolamento e de teletrabalho imposta aos portugueses” a empresa “encontra-se continuamente a acompanhar a situação, procedendo a ampliações e reforço de rede adicionais por todo o território nacional”.

Com vista a garantir o funcionamento pleno e sem falhas neste confinamento, a Altice Portugal apela a todos para um uso responsável das redes.

