Signal rebenta! Rival do WhatsApp não aguentou tantos utilizadores

A plataforma Signal passou a ser mais famosa nos últimos tempos. A culpa é do WhatsApp que decidiu inventar na política de privacidade. Os utilizadores do WhatsApp não gostaram da posição da rede de comunicação do Facebook e foram à procura de alternativas.

O Signal tem sido uma das plataformas que ganhou mais utilizadores… mas não aguentou tanto fluxo de utilizadores. A plataforma está inoperacional.

Ao contrário de outras apps deste segmento, a app Signal cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço.

Esta app não apresenta qualquer tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garante a segurança, então experimentem esta app/serviço.

Principais caraterísticas do Signal

Mensagens cifradas end-to-end

Bom desempenho

Possibilidade da criação de grupos

Partilha de ficheiros multimédia

Possibilidade de apagar mensagens

Possibilidade de “destruir conversas”

Signal deixou de funcionar devido ao elevado fluxo de utilizadores…

O sinal parou de funcionar corretamente, devido ao enorme fluxo de utilizadores. De acordo com o feedback de vários utilizadores do Pplware e também do site DownDetector, a plataforma de comunicações está com problemas no login/ligação ao servidor.

De relembrar que, tanto o Signal como o Telegram, chegaram ao topo das apps mais instaladas nos smartphones. Países como os EUA, Reino Unido, Brasil e até Portugal têm já o Signal e o Telegram como as apps mais instaladas. No caso do nosso país, como pode ser visto aqui, o Signal já domina na App Gallery e está próximo do topo na Play Store.

Por agora ainda não existe qualquer informação oficial por parte do serviço. O Pplware vai manter-se atento e dar novidades assim que surgirem.

