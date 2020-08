Novo BlackBerry 5G será construído totalmente fora da China continental

Recentemente o mundo da tecnologia teve uma boa surpresa quando a BlackBerry anunciou o seu regresso já para o próximo ano de 2021. Mas este anúncio veio acompanhado de outra novidade animadora. A empresa canadiana vai voltar mas trará já o seu novo smartphone com rede 5G.

Numa recente entrevista, Peter Franklin, CEO da atual detentora da marca, afirma que o objetivo é que este equipamento seja totalmente construído fora da China continental. Assim, pode tornar-se no smartphone “mais americano que existe” atualmente.

BlackBerry vai voltar já em 2021

Depois de a fabricante chinesa TLC ter informado publicamente que iria deixar de produzir a BlackBerry já em agosto, este poderia muito bem ter sido o fim da marca. Mas, felizmente a startup OnwardMobility conseguiu agarrá-la no final de 2018 e agora a BlackBerry anunciou recentemente que vai voltar já em 2021.

Mas este não será um regresso de mãos a abanar, pois a marca canadiana vai trazer no próximo ano o seu smartphone com 5G. A empresa celebrou um acordo com a chinesa FIH Mobile, uma subsidiária da fabricante Foxconn, que irá projetar e produzir os novos equipamentos da BlackBerry.

Recentemente o CEO da OnwardMobility, Peter Franklin, deu uma entrevista ao Engadget onde revelou alguns pormenores acerca do próximo smartphone 5G da BlackBerry.

Segundo o executivo, o objetivo era construir “o telefone mais seguro” de sempre, mas infelizmente este é um aspeto que não tem sucesso no mercado de massas. Assim, gradualmente a equipa optou por apostar na produtividade. E apesar de muitos pormenores ainda serem segredo, Franklin adianta que os novos recursos da BB vão trazer um smartphone com “toneladas de experiências únicas” e “propostas de segurança”.

Mas a visão da OnwardMobility é construir um equipamento para consumidores regulares:

A única maneira de ter sucesso com o governo e com as empresas é se os consumidores também quiserem usar. Se a sua empresa o faz usar este telefone e não gosta dele, então não é onde queremos estar.

Blackberry 5G será o “telefone mais americano que existe”

Franklin descreve o próximo telefone da BlackBerry como um “topo de gama global” voltado para o consumidor, com uma “câmara de classe mundial” e suporte para redes sub-6 e mmWave 5G.

Mas há um ponto fundamental para Franklin, que é realmente a segurança e por esse motivo a startup acredita que a proteção total de um smartphone em 2020 passa por proteger a sua rede de componentes. No entanto este é um desafio pois grande parte da produção de hardware acontece dentro do território chinês.

Por esse motivo, o CEO insiste que o próximo smartphone BB será fabricado totalmente fora da China continental. E caso esta intenção se confirme, então o equipamento deverá ser produzido nas instalações da FIH Mobile no Vietname ou na Índia. Em suma, o executivo mostra-se ambicioso ao querer ter “o telefone mais fabricado nos EUA”.

No entanto não ficou claro se a OnwardMobility pretende usar mais componentes de empresas americanas ou se vai pressionar a FIH para os construir mais próximo dos EUA. A instalação da fabricante que fica mais perto dos Estados Unidos situa-se em Chuhuahua, no México, a cerca de 400 km.

Uma das questões que logo é levantada com esta decisão é o impacto que terá no preço, pois sabemos que o fabrico na China possibilita valores muito abaixo do praticado noutros locais. Mas Franklin adianta que o BlackBerry 5G terá um preço “competitivo” para o mercado.

O novo BlackBerry terá teclado físico?

Segundo o comunicado de imprensa da OnwardMobility, o novo smartphone da BB terá um teclado físico. No entanto Peter Franklin não adiantou muitos esclarecimentos acerca do design.

Durante a entrevista, o executivo recusou responder a algumas questões, provavelmente porque ainda há detalhes que não podem ser divulgados.