As inúmeras funcionalidades associadas a um smartwatch, principalmente associadas ao desporto, fazem com que este seja um objeto apetecível. Há grandes marcas com provas dadas até ao nível da saúde, no entanto, não estão ao alcance da disponibilidade financeira de qualquer um.

A oferta é, por isso, alargada e a sugestão que deixamos vai para o novo Haylou LS 05S disponível por cerca de 35 €.

Smartwatch Haylou LS 05S ideal para monitorizar a atividade física

Quando começamos a praticar alguma atividade física é muito fácil ao fim de alguns dias perder a motivação. No entanto, está mais que provado que a tecnologia, como os relógios inteligentes, funcionam como incentivadores. Os alertas, a criação de metas próprias, ajudam a querer superar os seus próprios objetivos.

Mas um smartwatch funciona também como uma perfeita extensão do smartphone, evitando que perca chamadas e tempo a ver notificações sem importância. Assim que chegam ao smartphone, são espelhadas no relógio e basta um rodar de pulso para perceber se é necessário ou não ir ao smartphone.

O Haylou LS 05S é uma opção de baixo custo, mas que é capaz de medir 12 atividades físicas, além de contar todos os passos que dá diariamente, medir os batimentos cardíacos e dar alertas de sedentarismo. Outro ponto deste smartwatch é a monitorização do sono, com deteção automática.

Integra Bluetooth 5.0, sendo compatível com Android e iOS, através de uma app dedicada. A bateria do relógio inteligente Haylou LS 05S é de 275 mAh que, segundo a marca, proporciona uma autonomia até 10 dias de utilização, o que é bastante.

Construção e design

Em termos de estrutura, o relógio é circular com moldura metalizada e bracelete de 22mm em borracha. Poderá optar por comprar o relógio apenas com a bracelete preta ou então com uma bracelete extra de uma das outras 10 cores disponíveis.

Além disso, o Haylou LS 05S tem certificado IP68 o que lhe confere resistência a água e poeiras, ainda que não seja aconselhado para desportos náuticos.

O Haylou LS 05S está disponível por cerca de 35 € com o código de desconto LS05S328.

Haylou LS 05S