Xiaomi prepara o seu SoC para 2025 e quer libertar-se da Qualcomm e da MediaTek

Há muito que a Xiaomi procura criar as suas soluções próprias em muitos campos. A prova disso veio de várias frentes e até o seu carro elétrico, o SU7, é uma prova disso. Agora, segundo foi revelado novamente, a Xiaomi estará a preparar-se para lançar o seu SoC para os seus smartphones, que deverá revelar já em 2025.

Xiaomi prepara o seu SoC para 2025

No início deste ano, surgiram rumores de que a Xiaomi estava a desenvolver o seu próprio SoC para smartphone com planos para lançamento em 2025. Agora, outra fonte apoiou estas afirmações, revelando que a Xiaomi pode revelar o seu próprio chipset em 2025

Um novo relatório sugere que a Xiaomi prepara-se para lançar um SoC próprio para os seus próximos smartphones. Esta medida quer reduzir a dependência da empresa relativamente a fornecedores estrangeiros, como a Qualcomm e a MediaTek, ao mesmo tempo que está alinhada com a pressão das autoridades chinesas para as empresas locais diminuírem a sua dependência da tecnologia dos EUA. Fontes familiarizadas com o assunto revelam que a produção em massa do SoC da Xiaomi está prevista começar em 2025.

Criar um SoC móvel fiável é complexo e dispendioso. Muitas empresas tentaram desenvolver os seus, mas poucas o conseguiram. Na verdade, apenas a Apple e a Google fizeram a transição completa dos seus dispositivos para as suas propostas. Até a Samsung, líder do setor, ainda depende de SoCs da Qualcomm pela sua eficiência superior e conectividade móvel.

Marca quer libertar-se da Qualcomm e MediaTek

No entanto, com a empresa a trabalhar num SoC para os seus futuros dispositivos, é evidente que tentará ter uma maior independência tecnológica. No entanto, se os rumores se revelarem verdadeiros, a Xiaomi poderá optar por utilizar o seu novo SoC em dispositivos selecionados, continuando a contar com os principais chipsets da Qualcomm ou MediaTek para outros.

Outra possibilidade é que a Xiaomi siga uma estratégia semelhante à Samsung, lançando os seus principais telefones com chipset próprio em algumas regiões, enquanto utiliza chips da Qualcomm em mercados como os EUA. É claro que tudo isto permanece especulativo por enquanto, e teremos de esperar para ver como isto se desenrola.