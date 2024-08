Xiaomi pode seguir o caminho da Google e da Apple e lançar um SoC para smartphones

A Xiaomi não para. A gigante tecnológica expande-se sem medo, desenvolvendo até o seu próprio carro elétrico. Está empenhada em fazer as coisas à sua maneira e, por enquanto, tem sucesso, como aconteceu com o lançamento do seu próprio sistema baseado em Android, o novo HyperOS. O próximo passo pode ser um SoC para smartphones.

Xiaomi pode seguir o caminho da Google e da Apple

Após tornar-se independente no software, a independência em hardware pode estar a chegar em breve. Segundo o último rumor, a Xiaomi está a desenvolver o seu próprio SoC (system-on-chip) que será utilizado pelos seus futuros dispositivos, como smartphones ou tablets.

Desta forma, a empresa não teria de depender dos fabricantes que dominam o mercado, a Qualcomm e a MediaTek. É um movimento que faz sentido para a Xiaomi, que segue os passos de outras referências, como a Apple e a Google. Em ambos os casos, optaram por designs próprios para dar prioridade aos aspetos que consideram mais importantes e para se diferenciarem.

Tal como revelado por Yogesh Brar no X, o primeiro processador da Xiaomi não ambicionaria ser o mais alto, pelo que optaria por um início um pouco mais humilde. Teria um desempenho semelhante ao Snapdragon 8 Gen 1, lançado em 2022. Embora na altura fosse o processador mais potente disponível para Android, desde então a tecnologia avançou muito.

Xiaomi's SoC project is going strong



Based on TSMC's N4P



Performance numbers similar to Snapdragon 8 Gen 1



5G modem by Unisoc



Reveal will happen H1 2025



2025 is a big year for Xiaomi with many revolutionary products in pipeline.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 26, 2024

Planos para lançar um SoC para smartphones

Onde o processador da Xiaomi pode ter vantagem é na eficiência energética. O rumor sugere que utilizará o processo de fabrico N4P de 4 nm da TSMC, também utilizado no Snapdragon 8 Gen 3 e no Dimensity 9300, modelos mais potentes. Na conectividade 5G, a Xiaomi optou por colaborar com a Unisoc, que será responsável pelo modem 5G integrado no próprio chip.

Tudo isto significa que o primeiro processador da Xiaomi será provavelmente lançado num telemóvel de gama média. O objetivo da Xiaomi com este projeto não é vencer os melhores do setor, pelo menos não para já, mas sim reduzir custos.

Em vez de pagar o que a Qualcomm e a Mediatek decidem que tem de pagar, a Xiaomi pode poupar dinheiro ao conceber o seu próprio chip de gama média, onde as margens não são tão grandes como nos topo de gama. Espera-se que a Xiaomi apresente o seu SoC no primeiro trimestre de 2025, pelo que o primeiro dispositivo chegará provavelmente a meio do ano.