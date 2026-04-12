O WhatsApp fica mais parecido com o Instagram com esta novidade

Não param de cgegar novidades ao WhatsApp, muitas testadas e avaliadas nos seus programas de testes. Esta app da Meta quer ser o centro das comunicações, reforçando-se com os restantes serviços desta rede. A mais recente novidade mostra isso, com o WhatsApp a parecer-se ainda mais com o Instagram.

WhatsApp fica mais parecido com o Instagram

A Meta continua a adicionar pequenas atualizações ao WhatsApp , que continua a ser uma das aplicações de mensagens mais populares do mundo. A plataforma já está a começar a ativar os nomes de utilizador em algumas contas para que os utilizadores não tenham de fornecer o seu número de telefone a estranhos, mas a aplicação também tem outra atualização muito importante.

O WhatsApp está a mudar o seu design para um estilo mais parecido com o do Instagram , que provavelmente vai detestar. O site WABetaInfo , especializado em notícias e atualizações sobre a plataforma de mensagens, afirma que a mais recente versão beta do WhatsApp para Android inclui um novo design que veremos em breve na aplicação.

E não, não tem nada a ver com Liquid Glass. Ao que tudo indica, o WhatsApp está a modificar o separador "Conversas" , a secção mais utilizada de toda a aplicação, para adicionar uma secção "Estado". De facto, os estados do WhatsApp serão movidos do separador "Atualizações" para a secção de conversas. Vão aparecer no topo, tal como as Stories do Instagram, e terão um formato arredondado mais parecido com o design da rede social também pertencente à Meta.

Meta prepara esta novidade para as convresas

Tal como acontece com as Stories do Instagram, o Estado do WhatsApp, localizado na parte superior da secção de chat, inclui uma opção para criar ou publicar o seu próprio estado. Ao lado, verá os estados dos seus outros contactos. O WABetaInfo informa que serão ordenados com base na relevância do contacto , pelo que as pessoas com quem mais interage aparecerão primeiro. Obviamente, estes estados desaparecerão após 24 horas.

No entanto, existe uma diferença importante em comparação com as Stories do Instagram. O novo recurso de Estado do WhatsApp não estará visível o tempo todo . Na verdade, ficará oculto quando aceder à secção de conversas. Para o exibir, terá de deslizar o dedo para baixo a partir do topo da lista de conversas, de forma semelhante ao que acontece com a funcionalidade de Estado do Telegram.

De momento, não se sabe quando é que este novo design do WhatsApp chegará a todos os utilizadores. É provável que a Meta o implemente gradualmente na aplicação e o disponibilize para mais contas nas próximas semanas. Além disso, a nova funcionalidade só foi vista na versão beta, pelo que está sujeita a alterações.