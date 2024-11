Google muda a forma como a sua pesquisa funciona na Europa e a culpa é da DMA

A Google não enfrenta apenas problemas legais apenas nos EUA, onde o DOJ exige a venda do Chrome. A empresa está agora sob pressão na Europa, onde a DMA (Digital Markets Act), que tem sido um problema para várias empresas na UE, obrigou a Google a reformular como o seu motor de pesquisa irá exibir os resultados.

Google muda como pesquisa funciona na Europa

Este processo começou quando alguns prestadores de serviços apresentaram queixas sobre a redução do tráfego devido à forma como a empresa processava as pesquisas. Cerca de 30% de redução no tráfego foi observada por retalhistas, hotéis, companhias aéreas e outros sites. As queixas alegavam que isto começou após ajustes recentes nos algoritmos de pesquisa do Google.

Oliver Bethel, diretor jurídico da Google, classificou as alterações propostas como “compensações difíceis” e disse que a Google estava “muito relutante” em avançar com as alterações. Bethel afirmou ainda que as novas mudanças não beneficiariam os consumidores nem as empresas na Europa.

Uma das revisões propostas inclui permitir que os serviços exibam preços e fotos. Outra mudança fará com que os próprios serviços da Google não possam parecer visualmente mais atrativos para os utilizadores. Os resultados da pesquisa alemã, belga e estónia também não mostrarão a localização dos estabelecimentos pesquisados ​​​​num mapa.

A culpa é da DMA que a UE implementou

Estas alterações foram recebidas com críticas de vários lados. Alegam que as alterações não abordarão a forma como o Google mostra os seus serviços nos resultados de pesquisa de forma mais favorável. Outros afirmam que a remoção do mapa tornará mais difícil para as pequenas empresas chamar a atenção do consumidor.

A Booking, Expedia e Airbnb são apenas alguns dos serviços que exigem que a UE acuse a Google por violações de DMA. A Google, naturalmente, tenta encontrar a melhor forma de mediar a situação sem acabar por ser multada ou ter de mudar completamente como o seu motor de pesquisa mostra os resultados.

A UE tem um problema para muitas empresas nos últimos tempos. A Apple, em particular, chamou muita atenção quando foi forçada a implementar várias mudanças no seu ecossistema. Os pagamentos NFC de terceiros e as lojas de aplicações alternativas são 2 exemplos. Se a Google for forçada a vender o Chrome e também a ajustar as suas pesquisas na UE, este não será um bom momento para a empresa.