Organizar por cores os grupos de separadores abertos no Chrome já é possível (Android e iOS)

A nova funcionalidade chega com a atualização da aplicação do Chrome para Android e iOS, e permite organizar por cores os grupos de separadores abertos. Veja como fazer!

Se utiliza o Google Chrome no seu smartphone, seja Android ou iOS, é possível que mantenha muitos separadores abertos. Considerando que os assuntos desses separadores podem ser diferentes, o navegador tende a ficar caótico.

Assim sendo, a par de outras funcionalidades para a organização dos separadores, como a possibilidade de criar grupos e renomeá-los, introduzida anteriormente, a Google lançou uma que permite organizá-los por cores. Parece simples, mas, à semelhança do que já temos no desktop, pode ser muito útil - principalmente, para os utilizadores mais organizados.

Segundo a imprensa, aliás, esta tem sido uma funcionalidade muito pedida ao longo dos anos pelos utilizadores.

Para definir a cor de um grupo de separadores precisa de aceder à página dos separadores, pressionar continuamente o grupo e clicar em Mudar o nome do grupo. Aí, terá a possibilidade de alterar, também, a cor que lhe está associada.

Caso não tenha o grupo criado, a cor pode ser selecionada quando estiver a agrupar os separadores. Para isto, precisa de pressionar continuamente o separador, clicar em Adicionar separador a novo grupo, definir o nome e a cor, e clicar em Criar grupo.

O processo foi feito no iOS (iPhone 12), mas os passos serão semelhantes no Chrome do Android.

Se ainda não tiver esta funcionalidade disponível no seu smartphone, procure na App ou Play Store pela atualização da aplicação do Google Chrome.