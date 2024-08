Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Esta minissérie promete prender o espetador do início ao fim, com entusiasmo e curiosidade.

Acompanhamos com atenção os planos que as várias empresas e governos desenham para desbravar o espaço. Com mais atenção ainda, observamos as aeronaves lançadas para lá da nossa compreensão, e tentamos perceber o que de novo virá de cada nova viagem.

Quando uma série mostra como uma aventura deste tipo pode ser, tem o argumento certo para ser boa. Quando uma série documenta um momento que, de facto, aconteceu, reúne ainda mais potencial.

Esta minissérie tem quatro episódios e, acredite, vai querer que fossem mais!

Challenger: The Final Flight | 7,8/10 ⭐

A 28 de janeiro de 1986, o shuttle espacial Challenger explodiu. Nesta série documental, engenheiros, oficiais de voo e famílias da tripulação narram as suas perspetivas sobre o desastre do vaivém e as consequências que este teve.

Challenger: The Final Flight