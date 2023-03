TSMC poderá estar a preparar um novo aumento dos preços

A crise económica afeta todos, sem exceção, embora umas empresas e setores mais do que outros. E na indústria as consequências são evidentes em vários aspetos, mas há quem encare a situação de uma forma mais natural. Como tal, as últimas informações indicam que a giganta taiwanesa TSMC já estará a preparar um novo aumento de preços dos seus produtos.

TSMC pode aumentar novamente o preço dos produtos

De acordo com as mais recentes informações, a TSMC já estará a preparar um segundo aumento do preço dos seus produtos. Relembrámos que a gigante de Taiwan havia já encarecido os seus semicondutores no final do ano passado, exceto para a sua melhor cliente: a Apple.

A situação no setor doc chips tecnológicos não está a atravessar uma boa fase. Muitos equipamentos encontram-se a acumular stock nas lojas devido a alguns fatores, como a inflação e as dificuldades económicas, que acabam por dificultar a compra destes produtos por parte dos consumidores.

Contudo, parece que a TSMC está a encarar a situação de frente com uma atitude bem segura. E tudo indica que a mais importante fabricante de semicondutores do mundo irá aumentar o preço dos seus processos litográficos mesmo antes de revelar os resultados financeiros do seu primeiro trimestre deste ano de 2023.

Segundo um relatório de tendência de mercado que está na posse da TSMC, as previsões são que as receitas vão aumentar, a utilização da capacidade de fábrica será reestabelecida e os pedidos de chips vão chegar a níveis dentro dos já normais. E a perspetiva é que tal aconteça já durante o segundo trimestre deste ano.

Neste sentido, é cada vez mais forte a possibilidade da gigante taiwanesa aumentar os seus preços, quer para os pequenos clientes como para OEMs. Mas esta decisão deverá também revelar-se no preço final a que os produtos chegam ao consumidor.

Vamos aguardar então pelos próximos relatórios financeiros da empresa e esperar que a fabricante anuncie então estas possíveis alterações de preço.