Carros novos na UE: Há novas regras já a partir de 2030

Como temos vindo a acompanhar, o segmento automóvel irá passar por enormes transformações. O Conselho Europeu confirmou a proibição de vender na UE, partir de 2035, automóveis ligeiros novos com motor a combustão, mas há regras para cumprir já a partir de 2030.

Segundo o que foi definido pelo Conselho Europeu, todos os automóveis de passageiros que entrem no mercado a partir de 2030 e até 2034 devem ter uma redução de 55% das emissões. No que diz respeito a veículos comerciais novos esta redução deverá ser de 20% face aos níveis de 2021.

O regulamento agora proposto tem como objetivo aumentar as metas de redução das emissões de dióxido de carbono (CO2). O objetivo passa por garantir que o setor automóvel contribui para os objetivos climáticos da UE, e estimule a inovação.

Romina Pourmokhtari, ministra Sueca do Clima e Meio Ambiente referiu...

Fico feliz por ver que a UE está a cumprir as suas promessas com o pacote Fit for 55. As novas regras trarão oportunidades para novas tecnologias de ponta e criarão o impulso para a indústria automóvel investir num futuro livre de combustíveis fósseis