Candidaturas para o 5G Challenge da Altice Empresas até 30 de abril

Com a introdução de novas tecnologias no setor das comunicações eletrónicas, o IoT Challenge, o concurso promovido desde 2016 pela Altice Empresas, evolui agora para o 5G Challenge, um evento de inovação tecnológica baseado na conectividade 5G.

5G Challenge: Podem candidatar-se empresas e startups

Com o objetivo de dinamizar e premiar soluções que impulsionem a transformação digital das empresas e organizações e que sejam alavancadas pela nova geração de rede móvel, o 5G Challenge abre hoje as candidaturas para uma edição que promete ser inovadora.

Este ano com uma novidade: podem candidatar-se empresas e startups nacionais, mas também internacionais.

As inscrições decorrem até dia 30 de abril no site da Altice Empresas. As empresas selecionadas serão chamadas a participar num evento de kick-off e a partir dessa data terão a oportunidade de agendar sessões de trabalho para teste ou evolução das suas soluções 5G com os profissionais da Altice no laboratório golabs.5G da Altice em Lisboa ou nas instalações da Altice Labs em Aveiro, participando na test bed “NextGen Mobility” da Altice Labs, que faz parte da Rede Nacional de Test Beds.

A final do 5G Challenge será no dia 19 de setembro. Nesse dia serão escolhidos os três vencedores desta primeira edição do 5G Challenge.

Os três vencedores da 1ª edição do 5G Challenge, conhecidos no dia 19 de setembro, terão acesso ao programa de startups da Web Summit 2023, verão divulgadas as suas empresas e soluções em vários meios de comunicação da Altice Empresas e terão a possibilidade de integrar o portfólio de Produtos e Serviços da Altice Empresas.

A Altice Empresas assume-se como um parceiro de excelência no caminho da transformação digital do tecido empresarial. Num mercado cada vez mais competitivo, apostar em inovação tecnológica, com produtos e serviços de vanguarda, é o caminho para o crescimento das empresas em Portugal. Porque a transformação digital não é um tema de ontem: é um tema de hoje e do amanhã.