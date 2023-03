Taxas Euribor a 3, a 6 e a 12 meses estão acima de 3%

A EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) é uma taxa de referência e que resulta da média das taxas de juro dos empréstimos feitos entre bancos da zona Euro. Esta taxa subiu esta quarta-feira a 3, a 6 e a 12 meses face a terça-feira de novo para níveis acima de 3% nos três prazos.

Euribor a 12 meses está nos 3,573%

A taxa Euribor a 3, a 6 e a 12 meses voltou a subir. A taxa Euribor a 12 meses é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou esta quarta-feira, ao ser fixada em 3,573%, mais 0,031 pontos e contra o máximo desde novembro de 2008, de 3,978%, verificado em 09 de março.

Segundo o Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses já representa 43% do ‘stock’ de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável, enquanto a Euribor a seis meses representa 32%. No prazo de seis meses, a taxa Euribor subiu hoje, para 3,290%. Relativamente à taxa a três meses subiu também para os 3,015%.

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.