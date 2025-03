Taiwan acusa a chinesa SMIC de recrutar talentos tecnológicos “ilegalmente”

Na sexta-feira, investigadores de Taiwan alegaram que a gigante chinesa de chips, a Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) recrutou talentos no domínio da alta tecnologia, "ilegalmente".

Num comunicado, citado pela CNBC, o Gabinete de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan (MIJB) afirmou que a SMIC utilizou uma entidade sediada em Samoa para criar uma filial na ilha "sob o pretexto de investimento estrangeiro" e tem estado a "recrutar ativamente" talentos de Taiwan.

Segundo o ministério, Taiwan começou a investigar a questão, em dezembro de 2024. Entretanto, 11 empresas chinesas suspeitas de poaching (ou caça furtiva) de talentos foram investigadas, com agentes a realizar buscas em 34 locais e a interrogar 90 indivíduos.

O poaching de trabalhadores é uma prática que envolve o contacto de um trabalhador de uma empresa por um empregador concorrente, com a intenção de convencê-lo a candidatar-se a um emprego na sua organização. Esta abordagem é mais comum em cargos ou em setores com grande procura, porque o trabalhador tem normalmente formação, experiência ou competências que podem ser difíceis de encontrar e que são benéficas para a empresa.

Atualmente, a SMIC é a maior empresa de fabrico de semicondutores da China, tendo tido destaque, em 2023, aquando da revelação de que era a fabricante do chip de sete nanómetros do smartphone da Huawei, na altura, segundo a CNBC.

Alguns anos antes, em 2020, os Estados Unidos colocaram a empresa de chips na sua lista negra, restringindo as exportações.

Segundo o MJIB, "as empresas chinesas muitas vezes disfarçam as suas identidades por vários meios, incluindo o estabelecimento de operações sob o pretexto de empresas taiwanesas, chinesas ultramarinas ou com investimento estrangeiro, embora na realidade sejam apoiadas por capital chinês, estabelecendo locais de negócios não autorizados em Taiwan sem aprovação do governo e usando agências de emprego para atribuir falsamente funcionários a empresas taiwanesas".

Afinal, por ser a casa da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), a maior e mais avançada fabricante de chips do mundo, Taiwan é um poço de talentos, aliciando outros países a convocá-los.

Apesar de a China tentar aumentar as suas capacidades de fabrico de chips, através da SMIC, a empresa continua atrás de concorrentes como a TSMC.