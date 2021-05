Já não é novidade para ninguém que o mercado atravessa uma acentuada escassez de componentes. E, tal como seria de esperar, essa falta de peças tem consequências significativas na produção dos produtos.

Prova disso é que a Sony poderá ter que redesenhar a sua PlayStation 5 exatamente devido à falta de componentes.

Sem ovos não se fazem omeletes… e essa lógica também se pode muito bem usar no mundo da indústria, no sentido em que sem componentes, não se fazem equipamentos tecnológicos.

Assim, se as fabricantes estão com graves dificuldades em responder aos imensos pedidos, então, tal como já acontece, teremos produtos que vão deixar de aparecer em grandes quantidades nas prateleiras das lojas. Ou até desaparecer mesmo por uns tempos.

Sony pode redesenhar a PlayStation 5 por falta de componentes

Segundo as informações, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021, o CFO da Sony, Hiroki Totoki, adiantou que é “improvável” que haja uma melhoria drástica no volume de componentes necessários para a PS5. O executivo não acredita assim que o problema esteja resolvido antes do final do seu ano fiscal, com término a 31 de março de 2022.

Recordamos que os resultados financeiros mostraram que a nova consola da Sony já vendeu 7,8 milhões de unidades, mais do que a PlayStation 4 no seu lançamento.

O executivo refere que não espera que os problemas de fornecimento, que contribuíram para a escassez de PS5, fiquem resolvidos em breve. Totoki adianta que a Sony está atualmente a considerar várias soluções, para ultrapassar este flagelo. De entre as soluções, estará em cima da mesa a possibilidade de alteração de design de hardware ou terceirização de fornecedores.

Segundo Totoki:

Tal como disse anteriormente, o nosso objetivo é ter mais volume de vendas do que a PS4. Mas podemos aumentar drasticamente a oferta? Não, isso é impossível. A escassez de semicondutores é um fator, mas existem outros que vão ter impacto no volume de produção. Por exemplo, poderíamos encontrar talvez um recurso secundário ou através da mudança de design conseguíssemos lidar com isso.

Desta forma, vamos estar atentos a eventuais desenvolvimentos e saber se, afinal, a Sony pode ou não alterar, mesmo que ligeiramente, o aspeto da sua consola de última geração.