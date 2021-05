Microsoft Teams recebe recurso importante para estudantes e professores

As aulas à distância são hoje uma realidade para os estudantes em todo o mundo. Muitos permanecem em casa a receber as aulas, outros já estão de volta às salas de aula, mas, ainda assim, as ferramentas para o ensino à distância estão prontas para serem utilizadas a qualquer momento. No último ano, vimos um investimento enorme por parte das empresas detentoras destas ferramentas e a Microsoft, com o seu Teams é um desses bons exemplos.

Agora a plataforma de comunicação recebe uma novidade importante para estudantes e professores.

O trabalho de professores e alunos durante a pandemia aumentou de forma substancial. Os alunos, para manter bons resultados tiveram que se tornar mais autónomos nas tarefas e os professores foram obrigados a reinventar as suas aulas e a forma como comunicavam com os alunos.

Para muitos, as aulas à distância ainda são uma realidade. Felizmente, em Portugal, já quase todos os alunos puderam voltar às salas de aula. O Teams da Microsoft foi e continua a ser uma das plataformas escolhida para ensinar e agora a empresa acaba de anunciar um novo recurso.

Reading Progress é anunciado pela Microsoft para o seu Teams

O Microsoft Teams recebe o Reading Progress. Este recurso traz aos alunos uma nova forma de desenvolverem a oralidade e a capacidade de leitura, sendo identificadas as palavras onde tiveram mais dificuldade. Podendo melhorar a cada nova leitura.

Para o professor há então um registo deste progresso, que pode ser analisado de forma global ou por alunos. Assim, o teu tempo de trabalho é diminuído e otimizado, podendo trabalhar com cada aluno de forma individualizada e direcionada às suas maiores dificuldades.

Este recurso educativo ainda é desafiante para os miúdos que gosta de mostrar resultados cada vez melhores. Além disso, aumenta a sua autonomia no momento de estudar. Para os pais, claro que também passa a ser possível acompanharem a evolução dos filhos, mesmo sem estar ao lado deles.

Mais recursos educativos

A Microsoft anunciou ainda vários outros recursos dirigidos à educação que estão a chegar ao Teams. Uma delas são os trabalhos em grupo. Assim, os professores serão capazes de organizar os alunos em grupos e permitir que eles colaborem entre si.

Além disso, os professores poderão usar apps de terceiros para distribuir tarefas no Teams. A Microsoft acredita que isso será benéfico para uma aprendizagem mais profunda. Novas integrações de calendário também estão a caminho, para que os alunos possam ver quando as tarefas devem ser entregues.

As novidades irão chegar ao Teams no verão, no mês de agosto, mesmo a tempo do próximo ano letivo.