PlayStation Portugal e o jornal A Bola anunciam Torneio PS4 FIFA 21

A Playstation Portugal e o jornal A Bola revelaram recentemente uma parceria entre as duas marcas para lançarem uma competição de FIFA na Playstation 4.

Todos os jogadores portugueses de FIFA 21 da PlayStation 4 estão convidados a participar no torneio e habilitarem-se dessa forma a ganhar até 1.000€ em crédito na PlayStation Store.

A PlayStation Portugal e o jornal desportivo A Bola, anunciaram ontem, o Torneio PS4 FIFA 21, que será composto por duas rondas de qualificação, sendo que a primeira aconteceu ontem pelas 16h00 e, a segunda, terá lugar no dia 10 de maio à mesma hora.

Todos os jogadores portugueses de FIFA 21 na PlayStation 4 estão convidados a participar, e as inscrições poderão ser feitas de duas formas: diretamente a partir da área “Torneios” da PlayStation 4, ou através dos seguintes links, nos quais os interessados poderão encontrar todas as informações e termos de participação no torneio:

Os dois jogadores mais bem classificados em cada qualificador ficarão apurados para a grande final, que será disputada no próximo dia 30 de maio. Em jogo estão até 1000 € em crédito PlayStation Store.

Em baixo a lista completa de prémios:

Prémios Fase de Qualificação

1º – Avança para a final

2º – Avança para a final

3º – 8º – 50€ em crédito PlayStation Store

Prémios Final