PlayStation 5 já vendeu 7,8 milhões de unidades, mais que a PS4 no lançamento

Mesmo com a escassez de stock, a PlayStation 5 continua a vender que nem pãezinhos quentes um pouco por todo o mundo. Esta é uma consola muito desejada pelos gamers e os números mostram bem a sua popularidade.

Segundo as informações, a PS5 da Sony já vendeu 7,8 milhões de unidades. E esta é uma quantidade superior às vendas da antecessora PS4 na altura do seu lançamento.

Tal como já aqui temos referido regularmente, o mundo da indústria tecnológica atravessa uma grave escassez de componentes. Tal problema tem comprometido seriamente o stock de diversos produtos, nomeadamente os mais recentes, desde placas gráficas a consolas de videojogos.

Mas mesmo com essa situação, a nova consola da Sony tem sido um autêntico sucesso de vendas.

PlayStation 5 já vendeu 7,8 milhões de unidades

Através da divulgação do relatório fiscal de 2020 da Sony, foi revelado que a consola PlayStation 5 já vendeu mais unidades do que a antecessora PlayStation 4 durante o seu lançamento. De acordo com as informações, já foram vendidas 7,8 milhões de unidades da nova consola desde o seu lançamento em novembro de 2020. E só nos últimos três meses, a Sony vendeu 3,3 milhões de unidades da PS5.

E estes valores acontecem em plena escassez de fabrico de componentes. Portanto, se esse problema não existisse, a quantidade de vendas da consola de nova geração da Sony poderia ser ainda muito maior.

A falta de stock para distribuição de produtos deverá manter-se até ao final de 2021. Depois disso, espera-se que a produção de equipamentos volte à normalidade.

Para além da PlayStation 5, o relatório mostra ainda que no último semestre a Sony vendeu 61,4 milhões de jogos para a PS5 e PS4. Mas, apesar de ser uma quantidade significativa, é uma redução de 4 milhões das unidades vendidas no mesmo período do ano anterior.

Também o número de assinantes do PlayStation Plus aumentou. Atualmente a plataforma conta com 47,6 milhões de membros ativos, ou seja, mais 1,1 milhão comparativamente ao mesmo período de 2020.