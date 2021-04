As novas versões do Chrome trazem consigo melhorias importantes para os utilizadores, além de pequenos recursos que vão facilitar a forma como cada um interage com o browser.

Com a versão 90, a Google acabou por disponibilizar uma novidade importante que, basicamente, permite partilhar texto de uma página web no Chrome, com recurso apenas um link. Saiba como o pode fazer de forma simples.

Partilhar texto de uma página web é simples e rápido. Basta copiar e enviar para o destinatário, tal como muitas vezes já o fizeram antes. O problema desta situação é que se perde o contexto e até a origem deste mesmo texto que queriam partilhar.

Ativar esta nova funcionalidade no Chrome

Assim, e para ajudar neste processo, a Google deu ao Chrome uma novidade. Com um simples link podem agora partilhar o texto que selecionarem, sendo este apresentado diretamente na página web de onde foi retirado. Neste momento não está ativo, devendo por isso este passo ser tratado antes.

Abram então o Chrome e coloquem na barra de endereço chrome://flags. Aqui pesquisem depois por Copy Link To Text e alterem o valor de Default para Enabled. Após esta alteração, precisam de reiniciar Chrome, carregando no botão Relaunch.

Partilhar texto ficou ainda mais simples

A partir de aqui tudo fica pronto para ser usado como pretendido. Basta escolher no browser a página web de onde querem retirar o texto que depois querem partilhar com outro destinatário. Basta apenas escolher o texto selecionando-o com o rato.

De seguida, e com o texto selecionado, devem clicar com o botão direito do rato para abrir o menu de contexto do Chrome. Aqui dentro têm a opção Copiar link para realçar. Após isso só precisam de partilhar esse link com o destinatário.

Browser da Google torna tudo mais simples

O passo seguinte é mesmo a partilha com outros utilizadores, para que o abram no seu browser. Basta enviar o link que está em memória, sendo este depois colado no browser ou clicado. Deve sr usado o Chrome ou outro browser com a mesma base da Google.

De imediato a página escolhida será aberta, mas com uma diferença importante. O texto que antes foi selecionado surge aqui novamente marcado, mas desta vez a amarelo, para ser ainda mais simples de ser lido e até colocado num contexto deste browser.

Esta é uma novidade interessante e importante da Google para o seu browser. O Chrome está assim mais capaz e com uma funcionalidade que até agora apenas poderia ser fornecida por uma extensão. Testem esta partilha e vejam como é interessante e importante.