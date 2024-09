Será que vai avançar? Qualcomm terá feito uma oferta para comprar a Intel

Há lideres de mercado que marcaram a tecnologia e a Intel é um deles. A conhecida criadora e fabricante de processadores tem caído e perdido relevância, com a concorrência a crescer. Agora, surge a informação de que a Qualcomm estará interessada em comprar a Intel e até já terá feito uma oferta.

Qualcomm interessada em comprar a Intel

A Intel chegou a ser o maior fabricante de processadores do mundo, com todas as outras empresas num distante segundo lugar. Esses dias já estão no passado e agora há um novo relatório a afirmar que a Qualcomm, o atual fabricante de processadores móveis, fez uma oferta para comprar a Intel.

O relatório chega diretamente do The Wall Street Journal, citando fontes não identificadas. O relatório acrescenta que um acordo para a Qualcomm comprar a Intel está “longe de ser certo”, pelo que pode não acontecer. Os detalhes financeiros específicos desta oferta não foram revelados. Rumores anteriores não confirmados revelaram que a Qualcomm estava interessada em comprar algumas divisões de design da Intel.

Mesmo que tal acordo fosse anunciado, seria quase certo que passaria aos olhos dos reguladores governamentais para ver se violaria a lei anti-trust. A Qualcomm poderá ter de vender partes da Intel para passar na avaliação regulamentar.

Alargar negócio dos SoC para processadores

A Intel viu a sua sorte cair no ano passado, uma vez que muitos investidores acreditam que perdeu a atual revolução da IA ​​que está a ser liderada por outras empresas como a Nvidia. No início deste ano, a Intel revelou que os seus números financeiros ficaram aquém das previsões e iria despedir 15.000 funcionários, cerca de 15% da sua força de trabalho.

No início desta semana, a Intel anunciou planos para fazer alterações adicionais para poupar dinheiro. Isto incluiu a pausa nos planos de construção de duas das suas fábricas, bem como a transformação do seu negócio de fundição numa subsidiária independente da empresa.

A Qualcomm continua a ser o principal fornecedor de SoC para dispositivos móveis. No entanto, também tenta impulsionar o seu negócio de PCs. No início deste ano, anunciou a sua série Snapdragon X de processadores Arm feitos especificamente para PCs com Windows 11. A maioria dos principais fabricantes de PCs vende agora portáteis com algum tipo de SoC Snapdragon X, incluindo a Microsoft com alguns dos seus Surface.