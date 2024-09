Ucrânia proíbe o Telegram em dispositivos de Estado em nome da segurança nacional

O Telegram era até agora uma das principais ferramentas que a Ucrânia usava para comunicar. Com a guerra com a Rússia a decorrer, este serviço era uma das armas usadas. Esse cenário muda agora, com as entidades oficiais a ficarem proibidas de usar o Telegram, tudo em nome da segurança nacional.

Ucrânia proíbe Telegram em dispositivos de Estado

Os funcionários do governo, os militares e os trabalhadores de infraestruturas críticas não serão autorizados a utilizar a popular aplicação de mensagens. Apesar desta proibição. os ucranianos continuam livres de a utilizar nos seus dispositivos pessoais.

A Ucrânia proibiu que o Telegram fosse instalado pelas autoridades em dispositivos emitidos pelo Estado. O Centro Nacional de Coordenação de Cibersegurança apelou à proibição, descrevendo a medida como necessária para a segurança nacional durante a guerra com a Rússia. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, em comunicado no Facebook.

Durante uma reunião na quinta-feira, o Serviço de Segurança da Ucrânia e o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disseram que o Telegram é utilizado ativamente pela Rússia. Usa este serviço para ataques cibernéticos, phishing, disseminação de malware, estabelecimento de localizações de utilizadores e calibração de ataques de mísseis.

Medida tomada em nome da segurança nacional

Será permitida uma exceção à proibição para as pessoas que utilizem a aplicação nas suas funções oficiais. Os ucranianos são livres de utilizar a aplicação nos seus dispositivos pessoais. A aplicação é amplamente utilizada na Ucrânia não só para enviar mensagens de texto, mas também para ler notícias, incluindo atualizações sobre ataques aéreos russos.

É também a principal forma de as autoridades ucranianas, incluindo o Presidente Volodymyr Zelenskyy, interagirem com o público e transmitirem os desenvolvimentos da guerra. É provável que Zelenskyy continue a utilizar o Telegram nas suas comunicações públicas, uma vez que se encontra na sua qualidade oficial.

O chefe dos serviços de informação da Ucrânia, Kyrylo Budanov, disse que os serviços de informação russos conseguem aceder às mensagens pessoais dos utilizadores da aplicação. Estão incluídas mensagens apagadas, bem como os seus dados pessoais, segundo revelado no comunicado.