Samsung: gama de smartphones mais vendida é a nova vítima da escassez global de chips

São inúmeras as notícias que temos vindo a dar relativas à escassez de mundial de chips, sendo que no segmento dos smartphones a Xiaomi poderá ter que optar por recorrer à MediaTek para equipar mais de metade dos seus novos modelos, por causa dos processadores da Qualcomm. A questão da Samsung está associada também a esta fabricante.

A gama Galaxy A poderá estar a ser afetada obrigando mesmo à interrupção na produção. É importante referir que os Galaxy A são os smartphones mais vendidos pela Samsung.

A escassez global de chips estará a afetar a Samsung e os seus dispositivos de gama média, os mais vendidos da marca. De acordo com o SamMobile, a Samsung não está a conseguir produzir os seus Galaxy A52 5G e Galaxy A72 à velocidade e na quantidade desejada devido à falta de chips.

A gama de smartphones que mais vende na Samsung afetada pela escassez de chips

Os processadores da Qualcomm, Snapdragon 720G e o Snapdragon 750G, que equipam estes smartphones não são propriamente abundantes, impedindo a Samsung de produzir um fluxo constante dos smartphones que mais vende, o que está mesmo a provocar escassez nos seus mercados mais importantes.

Fora dos Estados Unidos e dos países EMEA, encontrar estes modelos não está a ser tarefa fácil para os consumidores. Felizmente, em Portugal, integrado nos EMEA, não parece haver qualquer problema. Aliás, estamos atualmente a testar os novos Galaxy A52 e Galaxy A52 5G.

Na verdade, não estamos propriamente perante um cenário inesperado. A Samsung já havia alertado para tal possibilidade, contudo, as perspetivas de crescimento de vendas desta gama eram grandes para 2021 e este contratempo global veio complicar a situação.

Não se sabe, nem se especula, se esta crise poderá vir a afetar a produção de outros modelos da marca, nomeadamente do Galaxy S21 FE e do Z Fold3 que deverão chegar no meio do verão.

Como as outras empresas estão a ser afetadas

Outras empresas que recorrem a estes mesmo processadores não revelaram ainda problemas com a produção. Ainda assim, rumores recentes davam conta de problemas semelhantes associados à Xiaomi.

A empresa que hoje conta com mais de 80% dos seus smartphones equipados com SoCs da Qualcomm, poderá ser obrigada a ter novos modelos 5G com processadores MediaTek devido a esta crise mundial. Assim, a Xiaomi poderá passar a ter apenas 55% do seus smartphones com Snapdragon.