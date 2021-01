Quase 80% não concorda que os smartphones não tragam carregador na caixa

Sempre que compramos um smartphone novo, estamos habituados a que seja normal este trazer outros acessórios na caixa. Os mais comuns são o carregador e os auriculares. No entanto, alguns equipamentos mais recentes, como o iPhone 12 da Apple, deixaram de incluir o carregador juntamente com os telefones.

Assim, na questão desta semana, quisemos saber se os nossos leitores concordam com a não inclusão do carregador na caixa dos novos smartphones. E a esmagadora maioria não está de acordo com esta decisão.

Concorda que os novos smartphones não tragam carregador na caixa?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.380 respostas obtidas.

De acordo com as votações, não há qualquer dúvida de que a grande maioria não concorda que os novos smartphones não tragam carregador na caixa. Em números concretos, 79% dos leitores, o que correspondeu a 1.886 respostas, indicou que não concorda que este acessório deixe agora de fazer parte dos equipamentos que vêm junto com o telefone.

Por sua vez, apenas 21% dos votantes diz que concorda com o facto de os carregadores deixarem de vir na caixa dos smartphones (494 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Smartphones sem carregador na caixa

Os novos iPhone 12 da Apple já não trazem carregador na caixa. Este decisão da empresa de Cupertino prende-se com questões ambientais. Ou seja, ao remover estes componentes, que já milhões de utilizadores têm nas suas casas, é assim evitado o uso de materiais e processos que são agressivos para o meio ambiente.

Mas também a Xiaomi lançou o seu novo Mi 11 já sem carregador na caixa. E, como já era esperado, a Samsung seguiu igualmente a tendência ao lançar, nesta quinta-feira, o Galaxy S21 também já vem sem este acessório incluído.

Se não respondeu diga-nos então agora se concorda que os novos smartphones não tragam carregador na caixa.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Depois do ultimato do WhatsApp mudou para outra plataforma? Se sim, qual? Não mudei.

Telegram

Signal

Facebook Messenger

Hangouts

Skype

Wire

Session

Element

Discord

Outra Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.