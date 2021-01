Acabamos de entrar em novo confinamento. Se muitos têm vivido os últimos 10 meses mais ou menos neste regime, mas tantos outros voltaram à vida “normal” assim que foi possível. Agora, em casa novamente, há gadgets que podem ajudar a passar estes dias de uma melhor forma.

Veja as sugestões.

Sugestão de gadgets que vão ajudar a passar pelo confinamento em casa

Smartphone Nubia Red Magic NX609J

Uma das opções a considerar é ter um smartphone decente para fazer videochamadas, jogos e até para ver umas séries, mas que não acabe com o orçamento. O Nubia Red Magic NX609J é uma opção dedicada ao universo gaming, com um design arrojado, onde se destaca a barra de LEDs RGB na traseira, e melhor ainda, com hardware capaz de oferecer um bom desempenho.

Estamos a falar de um smartphone Android com o processador Snapdragon 835 que ainda hoje consegue uma excelente performance. Além disso, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É de destacar o sistema de dissipação de calor que evita sobreaquecimento.

O Nubia Red Magic NX609J tem ecrã de 6″ com resolução FullHD+, oferece Bluetooth 5.0 e USB Tipo-C. Tem sistema de som em stereo e a bateria é de 3800 mAh.

A câmara principal é de 24 MP (só existe uma câmara na traseira) e a câmara frontal é de 8 MP.

O smartphone Nubia Red Magic NX609J na versão Global, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, está disponível por 165€, utilizando o cupão de desconto RedmagicEU. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais. Alternativamente, também está disponível a versão original (não Global), por cerca de 150€, utilizando o código de desconto RedmagicHK.

Nubia Red Magic NX609J

Earbuds Apods i500

Parecem os AirPods da Apple, mas não. Estamos a falar de uns earbuds de gama baixa, mas que poderão ser suficientes para muitos utilizadores, com um preço bastante acessível.

Os earbuds Apods i500 vêm equipados com Bluetooth 5.0 e já com tecnologia TWS. Além disso, tem certificado IPX5, podendo ser usados durante o desporto mesmo em dias de chuva.

A caixa de transporte permite também efetuar o carregamento dos auscultadores e, segundo descrição da marca, têm uma autonomia de 3 a 5 horas.

Os earbuds Apods i500 estão disponíveis por apenas 13,40€, utilizando o código de desconto 5B9M6AWX. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Apods i500

Coluna Bluetooth Tronsmart Element T6 Max

E para dar mais alegria à sua casa em tempos de confinamento, nada melhor que boa música, reproduzida com bom som. É por isso que sugerimos a coluna Bluetooth Tronsmart Element T6 Max.

A Element T6 Max é uma coluna de som mesmo dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Thronsmart. O som é ainda reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. Além disso, o destaque vai, sem dúvida para os graves reproduzidos.

A coluna, mesmo sendo para casa, tem uma bateria, podendo ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas.

Uma particularidade que eleva a experiência de utilização prende-se com o facto de, além do Bluetooth, incluir NFC. Assim, a transmissão de música a partir do smartphone torna-se muito mais rápida.

A coluna Bluetooth Tronsmart Element T6 Max está então disponível com grande desconto, por apenas 60€ utilizando o código de desconto 56DMPFM5. Também neste caso o envio é feito a partir de Espanha, de forma rápida e gratuita.

Tronsmart Element T6 Max

Box de TV Android TANIX TX3 ALICE UX

Por fim, para transformar a sua TV num equipamento inteligente e muito mais versátil, faltava uma box de TV. Poderá, com ela, assistir filmes (suporte até 8K), jogar qualquer jogo disponível na Play Store compatível, navegar na Web… e muito mais.

Esta box suporta apps como YouTube, Netflix, Plex ou Kodi. Bons pretextos para não ter vontade de sair de casa nesta fase de confinamento.

A TANIX TX3 ALICE UX disponibiliza slot para cartões microSD, DPDIF, duas portas USB (2.0 + 3.0), HDMI, e porta Ethernet. Além disso, tem Bluetooth e Wi-Fi.

A box de TV Android TANIX TX3 ALICE UX está disponível por cerca de 36€, utilizando o código de desconto 5B9MDW7J. O envio é feito a partir de armazém na Espanha, gratuitamente e com entrega em 2 a 5 dias úteis.

TANIX TX3 ALICE UX