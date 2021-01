STAYAWAY COVID removida por 1,8 milhões de portugueses! Porquê?

Tendo em conta os últimos números da pandemia por COVID-19 em Portugal, todas as soluções são bem-vindas para travar o vírus. Uma das soluções para ajudar a limitar as cadeias de contágio é a app STAYAWAY COVID, mas os portugueses deram-lhe uma “nega”.

De acordo com informações recentes, mais de 1,8 milhões portugueses já desinstalaram a app! Mas porquê?

A app STAYAWAY COVID sempre foi muito “mal amada” pelos portugueses. Faltou por parte da DGS uma comunicação clara do objetivo da aplicação e também o esclarecimento de todas as questões que colocavam em causa a privacidade desta app.

Depois de um pico de downloads em outubro, a aplicação de rastreio portuguesa para a COVID-19 vê perder 60% dos seus utilizadores. De referir também que a app apenas foi usada para enviar 2.708 alertas de contágio.

STAYAWAY COVID desinstalada… porque não há códigos!

Em declarações ao jornal Publico, José Manuel Mendonça, que lidera a equipa responsável pela StayAway Covid referiu que…

As pessoas estão a perder a confiança na app porque não há códigos. E não há códigos porque os médicos estão mal informados sobre a forma como a app funciona e onde se encontram os códigos. Desde que a aplicação foi lançada que há médicos que nos contactam a pedir ajuda. Não deveria ser assim.

O Inesc Tec referiu também que já atualizou a app para os códigos serem enviados diretamente para os telemóveis dos utilizadores, mas é preciso luz verde da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que precisa de receber uma avaliação do impacto das modificações feitas à app pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). O processo está em pausa há meses.

Enviámos a proposta há quase oito semanas, a 20 de Novembro. Ao enviar os códigos directamente para app podia-se diminuir o tempo de aviso aos contactos de risco, não gastar o precioso tempo dos médicos e dar resposta cabal aos muitos utilizadores da aplicação que se sentem defraudados. Só que continuamos à espera.

A porta-voz da CNPD, Clara Guerra “confirma que houve uma reunião” sobre o tema e que “aguarda a submissão da avaliação de impacto para controlo prévio”.

Numa altura em que esta ferramenta seria ainda mais preciosa, aquilo que assistimos é à sua desinstalação por parte dos portugueses. O responsável pela app refere que…

É frustante ler notícias destas quando existe um sistema automático para fazer o rastreio de contactos que poderia detectar contágios em ambientes públicos como um supermercado ou autocarro

Por exemplo, na Suíça, uma app idêntica à STAYAWAY COVID já ajudou a travar 30 cadeias de transmissão ativas. Na app Suíça também existiu o problema dos códigos, mas tal foi resolvido e hoje em dia há confiança na mesma.

A aplicação móvel StayAway Covid, lançada no dia 01 de setembro, permite rastrear, de forma rápida e anónima e através da proximidade física entre ‘smartphones’, as redes de contágio por COVID-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

De relembrar que…