Preço da placa de mineração AMD Sapphire GPRO X080 cai 38% apenas num mês

A escassez de componentes aliada à enorme procura por equipamentos tecnológicos resultou num aumento exponencial do preço de determinados produtos. E as placas gráficas foram um dos setores onde tal foi mais expressivo.

No entanto, recentemente revelamos que o preço das GPUs estava a começar a baixar para valores mais dentro do normal. Agora, segundo o que foi divulgado, a placa gráfica de mineração Sapphire GPRO X080 da AMD está 38% mais barata apenas no espaço de um mês.

Preço da Sapphire GPRO X080 está 38% mais baixo

A AMD juntou-se à rival Nvidia e também desenvolveu placas gráficas para a mineração de criptomoedas. Mas devido à alta procura, estas GPUs, assim como as dedicadas aos jogos, aumentaram significativamente de preço. No entanto, essa é uma realidade que está a mudar aos poucos, sendo mais expressiva nalguns equipamentos.

Como tal, a placa de mineração Sapphire GPRO X080 mostra bem o que está a acontecer no mercado dos chips para mineração da criptomoedas Ethereum. De acordo com as mais recentes informações, está GPU está agora 38% mais barata do que estava há apenas um mês.

Se inicialmente se estimava que esta placa de mineração da AMD chegasse ao mercado com um preço de 750 euros, a realidade foi bem diferente, uma vez que nalgumas lojas os modelos foram vistos a valores até 1.240 euros. No entanto no início deste mês de fevereiro o valor havia caído para uma média de 1.100 euros e, mais recentemente, os preços detetados mostravam 765 euros, um montante já bem mais próximo do inicialmente previsto.

Com estas mudanças, muitos apontam assim o dedo às lojas e aos distribuidores pelo aumento de preço dos produtos.

Também as placas gráficas destinadas aos jogos estão a ficar mais baratas e, portanto, há uma grande expectativa de que em breve tanto os preços como o stock voltem a estar dentro do normal, e acessível, neste segmento.