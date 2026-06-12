Intel quer fabricar PCs como smartphones e vender por menos de 500 euros

Com o Projecto Firefly, a Intel está a utilizar métodos de fabrico de smartphones para revitalizar o mercado dos portáteis acessíveis. E todos vão querer uma fatia desse mercado. Tudo assenta num chassis metálico de 12,9 mm, sem ventoinhas e com preços a partir de menos de 450 dólares.

Intel quer fabricar PCs como smartphones

Com os preços da memória RAM a disparar, placas gráficas com preços exorbitantes e PCs com inteligência artificial a cobrar valores exorbitantes, conseguir um portátil decente sem esvaziar a conta bancária tem exigido paciência ou tornar-se um verdadeiro caçador de pechinchas desde o final do ano passado. É para combater esta tendência e, sejamos honestos, o MacBook Neo, que a Intel está a lançar o Project Firefly.

Por detrás do nome, que soa repetitivo, a equipa azul quer oferecer uma plataforma para "produzir PCs como produzimos smartphones". Os chips que impulsionam esta operação não surgiram do nada. Lançados em meados de abril sob o nome de código Wildcat Lake, já contavam com mais de 70 projetos de fabricantes como a Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, e representam a primeira vez que o processo de fabrico mais avançado da Intel chega ao mercado de entrada.

O Firefly combina estes SoCs com a metodologia completa dos smartphones. Motherboard miniaturizada, arrefecimento totalmente passivo e montagem herdada das linhas de produção de dispositivos móveis. O Lenovo Lecoo Air 14 demonstra-o com um peso de 990 gramas, uma espessura de 12,95 mm, sem grelha de ventilação e um preço a rondar os 357 euros na China. As primeiras versões europeias são esperadas para junho.

PCs vendidos por menos de 500 euros

Em março, a Apple revitalizou um segmento que a indústria tinha negligenciado durante anos ao lançar o MacBook Neo por 699 euros, equipado com o chip A18 Pro, derivado diretamente do iPhone 16 Pro. A procura superou todas as previsões. A Apple provou que um SoC de smartphone é suficiente para um portátil atraente, e a Intel está a levar isso ao extremo, importando o processo, desde o chassis até à linha de montagem.

A peça mais interessante do puzzle ainda está por vir, o Googlebook. Os sucessores dos Chromebooks, anunciados em Maio com o sistema operativo Aluminium OS e esperados até ao final do ano pela Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, serão baseados nos processadores Intel, Qualcomm e MediaTek. Nenhum dispositivo Firefly a correr o sistema operativo da Google foi oficialmente anunciado, e o Windows mantém a sua dominância.

Mas a Google já utiliza o Aluminium OS em chips Intel, e o segmento de mercado visado é precisamente aquele que o Wildcat Lake está pronto a ocupar. Se estas duas trajetórias se cruzarem, o mercado dos portáteis de baixo custo, que tem vindo a sofrer há anos, tornar-se-á o campo de batalha mais competitivo do setor. A sua próxima compra de computador poderá finalmente voltar a ser uma boa notícia.