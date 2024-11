Microsoft anunciou um computador tipo Mac mini… mas só funciona online

A Microsoft anunciou na terça-feira um novo produto chamado “Windows 365 Link”, que é essencialmente um PC de secretária semelhante em tamanho ao M4 Mac mini da Apple lançado há algumas semanas. No entanto, enquanto o Mac mini é um computador completo, a alternativa da Microsoft funciona exclusivamente na cloud.

A Microsoft tem agora um concorrente para o Mac mini - mais ou menos

O dispositivo foi anunciado no Microsoft Ignite 2024, uma conferência centrada em programadores e profissionais de TI. Por fora, parece-se com o mais recente Mac mini, pelo menos em termos de tamanho. É uma pequena caixa preta com algumas portas na parte de trás. No entanto, ambos os computadores diferem significativamente no interior.

Apesar de ser quase tão pequeno como uma Apple TV, o Mac mini é um computador a sério equipado com os chips M4 ou M4 Pro. O Windows 365 Link, por outro lado, tem especificações muito leves. Isto porque o dispositivo transmite o Windows através da nuvem em vez de executar um sistema operativo local.

A Microsoft vê o Windows 365 Link como um dispositivo ideal para clientes corporativos. Em vez de gastar em hardware grande e caro, a ideia é ter um dispositivo super pequeno e muito mais barato que esteja ligado à Internet para transmitir o Windows com a potência de um computador muito melhor.

Essencialmente, este é um computador para executar máquinas virtuais na cloud.

Não há muitos detalhes sobre as especificações técnicas. Tudo o que sabemos até agora é que o hardware interno tem 8 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e um processador Intel não revelado. Mais uma vez, as especificações não interessam muito, uma vez que o hardware interno só é utilizado para transmitir o que está na cloud.

Na parte de trás, o Windows 365 Link tem uma porta USB-C juntamente com duas portas USB-A, DisplayPort, HDMI e Ethernet. Também está equipado com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 para conetividade sem fios.

Conforme foi explicado, a Microsoft acredita que o novo dispositivo traz benefícios de segurança para os consumidores de TI, uma vez que todos os dados são encriptados na cloud e não há nada armazenado offline que possa ser roubado ou pirateado. Claro que isto também significa que o PC se torna inútil quando não há ligação à Internet.

Preço e disponibilidade

O Windows 365 Link estará disponível no próximo ano e custará 349 dólares (cerca de 330 euros). Também requer uma subscrição do Windows 365, que começa em 28 dólares por mês (cerca de 27 euros).

Embora a ideia pareça interessante, é difícil não a comparar com o Mac mini. Em Portugal, este produto da Microsoft certamente será mais caro. Dessa forma, se o compararmos com o preço do Mac mini (que deverá ficar mais caro cerca de 350 euros), podemos chegar à conclusão que a diferença sugere apostar no bom hardware do Mac mini, que executa localmente o sistema operativo e todo o software.

Aliás, em termos de desempenho, o Mac mini da Apple tornou-se numa das máquinas com melhor relação preço qualidade, é um poderoso computador a preços muito competitivos. Possivelmente será o computador mais poderoso naquela faixa de preços.