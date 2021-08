Intel vai produzir chips de última geração para o Departamento de Defesa dos EUA

A Intel Foundry Services (IFS) foi implementada na empresa pelo atual CEO Pat Gelsinger, como parte da estratégia da marca. E as mais recentes informações indicam que esta é realmente uma aposta ganha que trará frutos a médio e longo prazo.

Nesse sentido, a Intel revelou nesta segunda-feira (23) que a IFS vai produzir chips de última geração para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

A Intel não para de surpreender o setor industrial. E praticamente todos os dias sabemos novidades que nos mostram o quão empenhada a fabricante norte-americana está em tornar-se numa concorrente à altura das rivais TSMC e Samsung.

Intel vai fabricar chips para o Departamento de Defesa dos EUA

Segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Intel Foundry Services vai produzir chips para o Departamento de Defesa dos EUA. O documento revela que a empresa ganhou um projeto do governo norte-americano que visa o desenvolvimento de um ecossistema de fundição de última geração.

Neste sentido, o Departamento de Defesa dos EUA, através do OTA S2MARTS baseado no consórcio NSTXL, concedeu à fabricante um acordo para o fornecimento de serviços na primeira fase do programa Multiphase Assured Rapid Microelectronics Prototyping - Commercial (RAMP-C). Este programa foi criado com o objetivo de facilitar o uso de um ecossistema comercial de fundição de semicondutores com base nos EUA para fabricar circuitos integrados personalizados de ponta e produtos comerciais necessários aos sistemas críticos do departamento.

De acordo com Pat Gelsinger, CEO da Intel:

Uma das lições mais profundas do ano passado é a importância estratégica dos semicondutores e o valor para os Estados Unidos de ter uma forte indústria nacional de semicondutores. A Intel é a única empresa americana que projeta e fabrica semicondutores lógicos na vanguarda da tecnologia. Quando lançámos o Intel Foundery Services no início deste ano, ficámos entusiasmados com a oportunidade de disponibilizar os nossos recursos para uma gama mais ampla de parceiros, incluindo o governo dos Estados Unidos, e é ótimo ver esse potencial a ser concretizado através de programas como o RAMP- C.

A Intel Foundry Services vai então liderar esta missão que contará com a mais avançada tecnologia de processo de fabrico da empresa, a Intel 18A.