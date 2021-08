A segurança na Internet tem de ser um elemento sempre presente e uma garantia importante para os utilizadores. A forma mais simples de o garantir é mesmo com medidas fortes e com proteções no browsers.

Com trabalhos importantes realizados neste campo, a Mozilla tem dado ao Firefox cada vez mais potencialidades. A mais recente está a ser preparada e chega muito em breve. Uma simples alteração ao browser irá garantir uma segurança muito maior.

Mesmo que não seja o browser com o melhor desempenho, o Firefox tem conseguido manter-se no topo das preferências dos utilizadores. Este perdeu terreno, mas ainda assim é dos browsers mais usados. As razões são óbvias e todos reconhecem as suas capacidades.

A mais recente mudança que foi vista neste browser quer tornar o Firefox ainda mais seguro. Será aplicado sem que os utilizadores tenham noção disso e garantirá que estes estejam protegidos, muitas vezes contra as suas próprias ações e distrações.

O que foi visto nas últimas versões do Firefox, este browser vai passar a bloquear o download de ficheiros de links que estejam em HTTP. Desta forma a Mozilla garante níveis de segurança muito mais elevados, uma vez que toda a comunicação é realizada de forma cifrada.

Ainda assim, este bloqueio não será total e aplicado em todas as descargas que forem realizadas pelo browser. O desenho que a Mozilla traçou apenas irá impor esta limitação nos sites que estejam em HTTPS. Ou seja, impede downloads inseguros em sites que tenham níveis de segurança elevados.

Esta não é uma medida nova noutros browsers. A Google já tem implementada há alguns anos e com a garantia de que consegue protege os utilizadores sempre que estes tentam descarregar ficheiros em sites inseguros.

Do que se sabe, esta novidade, vai chegar muito em breve. Será já na próxima versão do Firefox, com o número 92, que deverá chegar já no dia 7 de setembro. Será uma melhoria significativa e que trará muita segurança aos utilizadores, ainda que de forma passiva e quase imperceptível.