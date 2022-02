Ninguém nega que a Intel é uma das maiores empresas do mundo tecnológico. No entanto, por vezes a gigante tem algumas atitudes depreciativas face à concorrência, tal como já aconteceu com a Apple em tempos.

Desta forma, parece que o novo alvo é a AMD, pois de acordo com declarações recentes da marca, a sua rival registou o dobro das vulnerabilidades no ano de 2021 face aos chips da Intel.

A Intel revelou recentemente uma apresentação onde reforça o seu compromisso de "Security First". Neste âmbito, a marca de Pat Gelsinger publica abertamente todos os seus problemas de vulnerabilidades que sofreu no ano de 2021. Mas, para além disso, a empresa fez ainda uma comparação com as vulnerabilidades dos CPUs da sua rival AMD.

Como tal, a Intel indica que os processadores da concorrente apresentam mais vulnerabilidades do que os seus equipamentos.

CPUs AMD com mais vulnerabilidades do que a Intel em 2021

De acordo com as informações reveladas, os produtos Intel apresentaram um total de 226 vulnerabilidades, contra 231 obtidas em 2020 e 236 em 2019. A maioria dessas falhas (147) são consideradas de média gravidade, 52 de elevada gravidade, 2 críticas e as restantes 25 de baixa gravidade.

Por sua vez, metade dessas falhas foram detetadas na pesquisa de segurança interna, enquanto que 43% foram através do programa Bug Bounty, onde os utilizadores que descobrem vulnerabilidades são "pontuados". Já os restantes foram detetados através de outras vias.

Segundo as declarações da Intel, a AMD terá reportado 31 vulnerabilidades nos seus processadores e 27 nas placas gráficas, o que totaliza 58. Por sua vez, a Intel apresenta um números inferior com um total de 67 vulnerabilidades, das quais 16 são nos CPUs e 51 nas GPUs.

Contudo, estes dados não deixam de ser curiosos uma vez que a Intel não fabrica GPUs dedicadas, apenas chips gráficos integrados. Mas essa é uma realidade que poderá mudar em breve.

Tal como indicámos acima, esta atitude da Intel em divulgar estes dados mostram que está focada em falar das suas vulnerabilidades de uma forma transparente, sem rodeios. Mesmo que estes sejam detetados através de ferramentas e serviços externos.

Pode ver o relatório completo aqui.