Intel Core i9-12900K chega a consumir 400 W no limite de overclocking

Está quase a chegar a data tão aguardada para termos finalmente os novos processadores Alder Lake da Intel disponíveis no mercado. Entre os produtos de toda a gama, o destaque vai para o topo de gama Core i9-12900K.

Já muito se escreveu sobre este CPU, mas as mais recentes informações indicam que este equipamento conseguiu atingir um consumo de 400 W quando levado ao extremo em overclocking.

Há alguns anos o termo 'overclok' era mais abordado do que o é nos dias de hoje. E há também quem defenda que é um conceito que cada vez faz menos sentido. No entanto há utilizadores que continuam a realizar esta prática e, recentemente, foram divulgados resultados interessantes vindos de um overclocker da China.

Intel Core i9-12900K consome 400 W em overclock extremo

Publicações recentes divulgadas na rede social Twitter, mostram que o processador topo de gama Intel Core i9-12900K, da nova linha Alder Lake, foi levado ao limite máximo por um overclocker chinês. No entanto verificou-se que, nestas condições, o processador da fabricante norte-americana chegou a atingir um consumo de 400W.

Na publicação, o leaker @Raichu colocou os resultados do equipamento e afirma mesmo que "é por esta razão que OC [overclock] está morto".

De acordo com as informações reveladas pela Amazon holandesa, o processador Intel Core i9-12900K contará com 16 núcleos (8+8) e 24 threads. Os 8 núcleos de alto desempenho vão trabalhar a 5,00 GHz e a frequência turbo de até 2 núcleos será de 5,30 GHz. Já os 8 núcleos de eficiência energética vão operar a 3,80 GHz e, no máximo, 4 deles vão atingir 3,90 GHz. O processador topo de gama conta com 30 MB de cache L3, o consumo máximo será de 228 W e o TDP de 125 W.

Certamente que os novos processadores Intel vão surpreender e nós cá estaremos para levar a leitor todas as novidades desta nova e ambiciosa aposta da empresa de Pat Gelsinger.