Intel Core i7-12800H é até 36% mais rápido do que o AMD Ryzen 7 5800H

O mercado de hardware está cada vez mais competitivo e cabe a cada uma das empresas deste setor focar-se no desenvolvimento e lançamento de novos produtos. Para além disso, os testes de benchmark também existem para nos dar uma melhor noção de como é o poder de determinados equipamentos.

Neste sentido, de acordo com dados recentes apurados no Geekbench 5, o processador Intel Core i7-12800H consegue ser até 36% mais rápido do que um Ryzen 7 5800H da rival AMD.

Intel Core i7-12800H é 36% mais rápido do que o Ryzen 7 5800H

O software benchmarking Geekbench 5 mostrou o poder o processador Intel Core i7-12800H, um dos CPUs topo de gama da linha Intel Alder Lake-P para o segmento de computadores portáteis através de um PC gaming Aorus 15 YE4.

Em concreto, este CPU conseguiu um desempenho de núcleo único de 1654 pontos no Geekbenck 5 e 9618 de pontuação em múltiplos núcleos. Por sua vez, do lado da AMD, o processador Ryzen 7 5800H conseguiu 1326 pontos em modo de núcleo único e 7038 em múltiplo núcleo. Ou seja, em termos de comparação, o Intel Core i7-12800H é 25% mais rápido do que o CPU da AMD em núcleo único e 36% mais rápido em múltiplo núcleo.

Mas este desempenho ainda pode melhorar, pois há alguns testes onde o modelo abaixo, o Intel Core i7-12700H, tem aparecido com um resultado a rondar s 10517 e 11138 pontos em múltiplo núcleo. E, claro, convém referir que o desempenho também pode variar de acordo com o sistema de arrefecimento de cada equipamento.

O processador Intel Core i7-12800H conta com 6 núcleos de alto desempenho (P-Core) e 8 núcleos de baixo consumo de energia (E-Core). Ou seja, ao todo, o CPU traz 14 núcleos e 20 threads e é capaz de uma frequência base de 2,89 GHz e TDP de 45W.