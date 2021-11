A aposta da Microsoft no Android não é recente e nem se está a limitar à integração básica entre estes sistemas. A gigante do software tem já nos seus sistemas grande parte do que é necessário e continua a melhorar esta integração.

Com a app O seu Telefone no Windows, a Microsoft consegue garantir uma interface direta para o smartphone. É esta app que agora ganhou uma interface nova e que a torna mais próxima das novidades que o Windows tem ganho nos últimos meses.

A app O seu Telefone é, provavelmente, a forma mais simples e mais direta de integrar o Android com o Windows. Esta união tem crescido e a cada nova versão surgem melhorias e novidades, em especial com as marcas que a Microsoft tem mais proximidade.

Foi assim que vimos surgir as notificações, as chamadas e até o espelhar do ecrã no computador. A Microsoft levou ainda mais esta união e até permite já que as apps do smartphone sejam executadas no Windows, à imagem do que, entretanto, trouxe também para o Windows 11.

Esta proposta tem agora uma novidade muito interessante para quem se habituou a usá-la de forma diária e constante. A sua interface foi reformulada e está agora mais intuitiva, facilitando a utilização e o acesso a toda a informação do smartphone.

As mudanças são bem visíveis e mostram agora as notificações na barra lateral esquerda. Além disso, todos os menus foram colocados no topo desta interface, o que facilita a utilização das funcionalidades que a app O seu Telefone oferece.

Esta é claramente ma aproximação ao que temos já na interface do Windows 11 e que vai ser o padrão em breve. Além desta nova interface, a atualização que a Microsoft lançou não traz qualquer novidade adicional para o Windows.

Mesmo com o Android a correr nativamente no Windows 11, a Microsoft não aprece ter desistido da app O seu Telefone. Esta é a ponte que o utilizador tem para aceder ao seu smartphone num PC e assim interagir sem que tenha de desbloquear o aparelho.