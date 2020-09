Intel ‘ataca’ PCs mais baratos com os processadores “Jasper Lake”

A Intel apresentou na passada semana os seus novos processadores de 11º geração, designados Tiger Lake. Estes chips, que ainda usam o fabrico de 10 nanómetros, prometem mais capacidade a um menos consumo.

No entanto a fabricante está também com a mira apontada aos computadores mais económicos. Isto porque de acordo com as informações, a Intel já está a desenvolver a sua linha de processadores Jasper Lake, destinada aos PCs mais baratos e com arquitetura “Tremont”.

Processadores Jasper Lake da Intel para PCs mais económicos

Apesar de a fabricante ainda não os ter apresentado oficialmente, os novos processadores Jasper Lake já circulam na Internet. Segundo as informações, a gama Intel Jasper Lake destina-se aos computadores mais baratos,como pequenos notebooks, netbook ou desktops mais básicos, assim como mini-PCs.

Este é assim o chip ideal para os utilizadores que procuram equipamentos com desempenho suficiente para as atividades básicas e também multimédia, a um preço mais acessível. É também indicado a computadores com baixo consumo de energia e sistema de refrigeração passiva e leve.

Os Jasper Lake serão então a continuidade dos “Gemini Kale Refresh” de 2019. Mas desta vez os processadores trarão a nova arquitetura “Tremont” ainda com o fabrico de 10 nm (nanómetros).

Esta arquitetura “Tremont” iniciou-se nos processadores híbridos Lakefield que a Intel projetou para equipamentos como o dobrável Surface Neo. Segundo a marca, com esta novidade os núcleos conseguem gerar um aumento de 30% no desempenho face à arquitetura anterior “Goldmont”. Para além disso oferecem melhorias no nível ISA (Instruction Set Architecture), aumenta a capacidade do cache, oferece melhores recursos de segurança e gestão de energia, entre outros.

Segundo as informações divulgadas, os novos processadores Jasper Lake incluem três SKUs para desktop com consumo de TDP de 10 watts e três SKUs para laptops com um TDP de 6 watts.

Intel Jasper Lake para Desktop (TDP de 10 watts)

Pentium Silver N6005, 4 Core/4 Threads @ 2.0GHz até 3.3GHz (max quad-core burst), Gráficos UHD e 4 MB de cache L2

Celeron N5105, 4 Core/4 Threads @ 2.0GHz até 2.8GHz (max quad core burst), Gráficos UHD e 4 MB de cache L2

Celeron N4505, 2 Core/2 Threads @ 2.0GHz até 2.9GHz (max dual core burst), Gráficos UHD e 4 MB de cache L2

Intel Jasper Lake para Laptop (TDP de 6 watts)

Pentium Silver N6000, 4 Core/4 Threads @ 1.1GHz até 3.1GHz (max quad-core burst), Gráficos UHD e 4 MB de cache L2

Celeron N5100, 4 Core/4 Threads @ 1.1GHz até 2.8GHz (max quad core burst), Gráficos UHD e 4 MB de cache L2

Celeron N4500, 2 Core/2 Threads @ 1.1GHz até 2.8GHz (max dual core burst), Gráficos UHD e 4 MB de cache L2

Os processadores Jasper Lake deverão ficar disponíveis no início do próximo ano. A apresentação oficial deverá acontecer na CES Las Vegas em janeiro de 2021.