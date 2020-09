Foi recentemente anunciado, Vaporum: Lockdown, um jogo de mistério e suspense, desenvolvido pelos estúdios Fatboy Games que decorre no meio do oceano.

Venham conhecer um pouco mais sobre Vaporum: Lockdown.

Em desenvolvimento pelos estúdios eslovacos, Fatboy Games, encontra-se Vaporum: Lockdown, a sequela de Vaporum que obteve algum sucesso quando foi lançado em 2017.

Segundo os seus programadores, Vaporum foi buscar inspiração em jogos old-school como Dungeon Master, ou Eye of the Beholder, Vaporum,

O jogo é um dungeon crawler com mecânicas de movimento e ações baseadas em grelhas (grid), mas que decorre numa perspetiva de primeira pessoa, que não costuma ser usual.

Lockdown pretende elevar ainda mais além, todos os pormenores que fizeram do primeiro jogo um sucesso.

A ação decorre no meio do oceano onde acompanhamos a cientista Ellie Teller, que se encontra a trabalhar num projeto secreto que envolve tele-transporte, Arx Vaporum.

No entanto, algo correu mal, tal como se viu no primeiro jogo e em Lockdown iremos acompanhar o último dia “normal” de Ellen antes de as coisas terem dado para o torto.

Ellen vai então enfrentar um inimigo oculto e omnipresente enquanto se vê envolta pelo seu próprio passado. Pelo caminho, vai encontrar variados inimigos com as suas habilidades próprias e padrões de ataque que terá de enfrentar. Para o combate, que decorre numa perspetiva de primeira pessoa e em tempo real, Ellen terá um vasto conjunto de armas e gadgets ao seu dispor.

As instalações do Arx Vaporum encontram-se bem apetrechadas de ferramentas, armas e equipamentos e muitos deles serão futuristas e tecnológicos.

O jogo terá ainda um modo de parar o tempo, no qual o relógio só começa a trabalhar a partir do momento em que o jogador faça algo ou despolete alguma ação, permitindo dessa forma, tempo suficiente para pensar no próximo movimento ou ação.

Vaporum: Lockdown terá ainda uma forte componente de desafios e puzzles lançados ao jogador, que tanto irão exigir destreza mental, como rapidez de reflexos.

Vaporum: Lockdown será lançado a 15 de setembro para Windows e mais tarde para Mac, Linux, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.