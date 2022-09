Intel anuncia a placa gráfica Arc A310, um modelo mais básico e mais barato

A Intel já estreou a sua nova linha de placas gráficas Arc para tentar competir com a forte concorrência que já existe no mercado, nomeadamente por parte da líder Nvidia e AMD. E aos poucos está a rechear este segmento com modelos diferentes.

Neste sentido, a marca da Califórnia anunciou recentemente o seu mais novo chip gráfico. Trata-se da GPU Intel Arc A310, um modelo mais básico e de baixo custo da nova linha de gráficas da marca.

Intel anuncia a gráfica Arc A310

Aos poucos e poucos, a Intel continua a trazer para o mercado novos modelos das suas placas gráficas. Desta vez, a empresa liderada por Pat Gelsinger anunciou oficialmente a sua GPU Intel Arc A310 de baixa gama. Este é o chip mais básico, e também mais fraco, de toda a linha de gráficas baseadas na arquitetura Alchemist.

Com o anúncio oficial, ficámos também a conhecer mais pormenores deste equipamento, nomeadamente as suas especificações técnicas, ficando então revelada essa informação acerca de todos os modelos desta linha. A Intel já lançou o modelo Arc A380 e o Arc A770 vai chegar no dia 12 de outubro. Outros modelos também já foram revelados, como a Arc A750. Para já ainda não sabemos qual a data de lançamento exata desta gráfica A310 agora anunciada.

Em termos das especificações, esta Intel Arc A310 conta com o chip ACM-G11, o mesmo da Arc A380, Traz 6 núcleos Xe e 4 GB de memória GDDR6 com uma interface de memória de 64 bits. Conta também com o mesmo TDP da sua irmã mais velha, de 75 W e vem equipada com suporte à tecnologua ray tracing.

Ficámos assim a conhecer mais um elemento da nova aposta da empresa, embora estas gráficas ainda possam demorar algum tempo até ficarem disponíveis em todos os países do mundo.

Dados recentes mostram também que as Intel Arc já representam 1% do mercado das placas gráficas, e 41% diz que estes equipamentos podem ser rivais à altura dos modelos da Nvidia e AMD.