A Intel revelou a sua nova gama de placas gráficas da linha Arc e alguns modelos já foram mesmo lançados e submetidos a testes. E os resultados mostram que a empresa californiana está no bom caminho para fazer frente às rivais Nvidia e AMD. No entanto, podemos pensar que, por serem novos players neste segmento, estes chips gráficos vão demorar até conseguir conquistar algum terreno, mas parece que tudo corre bem à marca.

De acordo com as mais recentes informações, a linha Intel Arc já representa 1% do mercado das placas gráficas. Vamos tentar perceber melhor este fenómeno.

Placas gráficas: Intel Arc já tem uma participação de 1%

A empresa analista de mercado Jon Peddie Research revelou recentemente os dados sobre a participação no mercado das placas gráficas para desktop desde o segundo trimestre de 2021 até ao segundo trimestre de 2022. E entre os meses de abril a junho deste ano, foram vendidas 10,4 milhões de GPUs, o que corresponde a um valor de 5,5 mil milhões de dólares.

Segundo os detalhes, no segundo trimestre de 2022 a Nvidia continuou a liderar com uma participação de 79,6%, ligeiramente mais baixa do que apresentava no mesmo período de 2021 (80%), mas acima do primeiro trimestre deste ano (75%). Já a AMD detém 20% das vendas, o mesmo valor de há um ano, mas 4% abaixo do que conseguiu nos três primeiros meses do ano.

Mas uma das 'surpresas', embora sem grande expressão, é que a Intel já representa 1% do mercado das placas gráficas, com a sua linha Arc. Tal mostra que, apesar de algumas falhas, as GPUs da empresa, nomeadamente a Arc A380 lançada na China, estão a vender bem.

E através dos dados conseguimos também perceber que este setor sofreu uma significativa queda de 13,38 milhões de unidades enviadas no primeiro trimestre de 2022 para 10,4 milhões no segundo trimestre. Esta queda pode ser explicada com o desinvestimento na prática de mineração de criptomoedas, devido à desvalorização das mesmas e também à alteração de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS) no processo da Ethereum. Neste último caso, os mineradores já não vão precisar de usar placas gráficas para minerar esta moeda.

Portanto, não é de estranhar que as fabricantes estejam agora a enfrentar um stock excessivo de unidades de GPUs e, como tal, é de todo o interesse das mesmas escoar esses produtos, contando com a descida de preço para isso mesmo.

Na imagem acima, criada pelo site alemão 3D Center, vemos a evolução da participação das placas gráficas desde 2002 até ao segundo trimestre de 2022. Como tal, vemos que a AMD detinha no final de 2002 uma participação de 26%, tendo até mesmo ultrapassado a Nvidia no terceiro trimestre de 2004. Mas a empresa das GeForce recuperou o terreno, algo que ainda se mantém nos dias de hoje, com uma vantagem muito mais expressiva.