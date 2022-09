Durante a Gamescom foi anunciada uma nova aventura de Tintin: Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh.

Venham conhecer um pouco mais da próxima aventura do jornalista belga mais conhecido do planeta.

Creio que é universal. Praticamente todas as pessoas sentem uma inegável empatia com o simples e simpático Tintin, o curioso repórter belga, criado por Hergé.

Acompanhado pelo seu amigo canino, Milu, Tintin é conhecido por se meter constantemente em situações misteriosas que se revelam sempre em grandes aventuras de investigação. E a próxima já está na calha, tendo sido anunciada na Gamescom: Tintin: Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh, em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Pendulo Studios.

Inspirado pelos livros de "The Adventures of Tintin” criados por Hergé (e que venderam mais de 275 milhões de unidades em todo o Mundo), este novo jogo marca o regresso do famoso repórter belga e da sua extremamente aguçada capacidade analítica e de dedução.

Tudo começa após um encontro entre Tintin e um Egiptólogo conhecido, de nome Sophocles Sarcophagus, a bordo de um cruzeiro no Mediterâneo. Após o encontro, Tintin decide investigar o túmulo do Faraó Kih-Oskh e dos seus mistérios.

Quais os segredos que o último local de repouso do Faraó esconderá nas suas profundezas? Esta nova aventura de Tintin irá levar o nosso amigo belga e o seu cachorro Milu, desde o Egito, à Índia e Arábia. Pelo caminho, cruzam-se com uma rede de tráfico de narcóticos no Médio Oriente e a partir daí, a aventura adquire outros contornos.

Tintin: Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Pendulo Studios, para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, sendo lançado algures em 2023.