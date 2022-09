Ucrânia: Rússia pode perder a guerra por falta de “Chips”

A Guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura há muitos dias e têm sido várias as vidas humanas perdidas. No luta de quem ganha e quem perde a conclusão por agora é simples... não se sabe (mesmo considerando todo o poderio da Rússia).

No entanto, as sanções do Ocidente podem ajudar a derrubar a Rússia, mais concretamente a falta de "Chips".

As sanções impostas pelo Ocidente são um "pau de dois bicos", mas o objetivo principal que é enfraquecer a Rússia parece estar a funcionar. De acordo com informações do jornal Politico, a falta de chips pode levar a Rússia a perder a guerra contra a Ucrânia.

As sanções estão a limitar bastante a capacidade da Rússia de adquirir novos componentes, como é o caso de semicondutores, transformadores, cabos, transístores e vários outros componentes eletrónicos essenciais. A escassez de chips já está a levar até o exército a extrair chips de frigoríficos para utilizar em armas e mísseis.

Há inclusive uma "lista de compras para a guerra" da Rússia, onde se pode ver a necessidade de chips.

Rússia tem "lista de compras" para a Guerra

De acordo com o Governo Ucraniano, as forças da Rússia já deverão ter gasto cerca de metade do arsenal. O grave défice de chips da Rússia, está até a obrigar os militares russos a recorrer a componentes primitivos (alguns dos tempos da ex-URSS).

As autoridades ucranianas declararam hoje que mais 50.000 soldados russos e também 380 crianças ucranianas já morreram desde a invasão russa na Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro por ordem do Presidente russo, Vladimir Putin.

O Estado-Maior do Exército ucraniano indicou, numa mensagem publicada na rede social Facebook, que "cerca de 50.150" soldados russos morreram no quadro dos combates, incluindo 350 nas últimas 24 horas.

A província de Donetsk é a que apresenta o maior número de vítimas, com 389 vítimas entre mortos e feridos. Depois estão as regiões de Kharkiv, com 204; Kiev, com 116; Mikolaiv, com 71; Chernigov, com 68; Lugansk, com 61; Kherson, com 55; Zaporijia, com 46; e Dnipropetrovsk, com 26.

A fonte indicou que 2.328 instituições de ensino sofreram danos materiais devido aos ataques das forças russas, das quais 289 foram "completamente destruídas".