EA e a Motive Studios formam parceria para novo jogo Iron Man

Foi recentemente anunciado pela Electronic Arts, em conjunto com os estúdios canadianos Motive Studios, que se encontra em desenvolvimento um novo jogo dedicado ao herói da Marvel, Iron Man.

Venham conhecer um pouco mais sobre este novo jogo de heróis e vilões, com o selo de qualidade Marvel.

A Electronic Arts (através da Marvel Entertainment) firmou uma parceria com os estudos Motive Studios (responsáveis por Star Wars: Squadrons, por exemplo) para o desenvolvimento de um novo jogo dedicado ao herói da Marvel, Iron Man.

Ainda pouco se sabe sobre o novo jogo, mas segundo o anuncio agora feito, trata-se de um titulo de ação e aventura, que apresenta uma perspectiva na terceira pessoa e com foco numa jogabilidade a solo.

A equipa de desenvolvimento é liderada por Olivier Proulx, que traz consigo toda a experiencia pessoal adquirida noutros jogos da Marvel, como por exemplo, Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Adicionalmente a equipa é composta por outros veteranos entusiastas dos videojogos como Ian Frazier, Maëlenn Lumineau e JF Poirier.

Desenvolvido em colaboração com a Marvel Games, o jogo apresentará uma narrativa original que explora a rica (e um pouco desconhecida) história de Iron Man, revelando toda a complexidade, carisma e génio criativo de Tony Stark. O objetivo, segundo os Motive Studios, será o de fazer com que os jogadores penetrem na mente de Tony Stark e sintam como é realmente o Homem de Ferro.

“Estamos entusiasmados em ter chegado a esta parceria com uma equipa tão talentosa como a dos Motive Studio com o objetivo de trazer à vida uma história original sobre os personagens mais poderosos, icónicos e carismáticos da Marvel” referiu Bill Rosemann, Vice Presidente e Creative Director da Marvel Games. “A experiência dos Motive Studios em entregar jogos profundos e com jogabilidades intensas, combinada com a sua paixão pelo Iron Man, vai alimentar o desenvolvimento do jogo fazendo com que este jogo possa vir a ser uma verdadeira Carta de Amor ao Homem de Ferro e um jogo memorável.”

“É uma honra e um privilégio ter a oportunidade de criar um jogo baseado sobre um dos super-heróis mais icónicos do entretenimento da atualidade,” confessou Olivier Proulx, Executive Producer da Motive Studios. “Com este novo jogo do Iron Man, temos uma tremenda oportunidade para criar uma história nova e única que podemos, de certa forma, chamar de nossa. A Marvel está conosco em todo o processo e encorajando na criação de algo completamente novo. Temos muita liberdade, o acaba por ser extremamente envolvente para a equipa.”

Ainda se sabe pouco sobre o jogo, incluindo o seu nome final. Vamos ficando atentos a novidades...