GlobalFoundries e STMicroelectronics vão construir uma fábrica de chips na França

Tal como já aqui referimos por diversas vezes, a escassez de chips promovida sobretudo pela pandemia da COVID-19, foi um dos principais motivos para que as pessoas no geral entendessem a importância que este setor tem em grande parte dos equipamentos tecnológicos do mundo.

Assim, o aumento da produção destes componentes tem sido um dos grandes objetivos da indústria. Como tal, informações recentes indicam que as empresas GlobalFoundries e STMicroelectronics estão a unir esforços para construírem uma fábrica de chips na França.

Nova fábrica de chips pode chegar à França

Segundo os mais recentes relatórios vindos do mundo da indústria, a norte-americana GlobalFoundries juntamente com a franco-italiana STMicroelectronics estão em negociações com o governo francês com o objetivo de construírem juntas uma fábrica de chips no país europeu. A ideia é conseguir obter financiamento do governo do país para que ambas as empresas se coloquem também na corrida pelo fabrico de componentes em solo europeu, com vista ao crescimento para se tornarem numa futura potência de produção.

Em fevereiro deste ano, informámos que a União Europeia espera investir 11 mil milhões de euros na indústria de semicondutores, através do seu projeto EU Chips Act, o qual espera que o continente consiga produzir 20% dos chips globais de todo o mundo até ao ano de 2030.

De acordo com um porta-voz da GlobalFoundries:

[A empresa] está comprometida em trabalhar em conjunto com os nossos clientes, parceiros e governos para ajudar a resolver a escassez global de chips, alavancando novos modelos de parcerias económicas que incluem coinvestimentos para aumentar a nossa capacidade global de fabrico. Se houver mais informações para partilhar, iremos fazê-lo num momento apropriado.

Por sua vez, a STMicroelectronics diz não comentar a especulação, mas adianta que a empresa "será um dos principais contribuintes para o aumento do volume de produção de semicondutores na Europa e também para a independência da rede de fornecimento de todas as indústrias europeias".

Algumas fontes familiarizadas com as negociações adiantaram que a fábrica francesa "poderá concentrar-se na produção de chips energeticamente eficientes com processos de fabrico avançados".

