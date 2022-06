As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

A impressora 3D LONGER LK5 PRO tem uma estrutura em triângulo o que lhe garante uma maior estabilidade e qualidade de impressão.

A Longer 3D é uma empresa fundada em 2014, por cientistas e investigadores do Thousand Talents Plan e do MIT, com várias patentes registadas e aprovadas e diferentes produtos dedicados à impressão 3D, com impressoras e vários acessórios associados.

A impressora 3D LONGER LK5 Pro

A impressora 3D LONGER LK5 Pro tem uma base de impressão quadrada de 300 x 300 mm e uma altura de 400 mm, o que é uma grande área de impressão.

A estrutura da 3D LONGER LK5 Pro é distinta, com um formato em triângulo. Isto irá proporcionar uma maior estabilidade no momento da impressão e, consequentemente, uma maior qualidade da impressão.

Tem ecrã tátil para controlo da máquina e ainda é compatível com os vários sistemas operativos e softwares de modelagem 3D.

Recorre aos mesmos materiais de filamento comuns para a criação dos objetos 3D e garante uma espessura de camada de 0,1 a 0,4 mm, com uma velocidade de impressão até 120 mm/s. A temperatura do bico vai até aos 250º e tem um diâmetro de 0,4mm.

Especificações principais

LONGER LK5 Pro FDM Tecnologia de impressão FDM 3D Área de impressão 300 x 300 x 400mm Temperatura 190-250℃ Diâmetro da ponta 0,4mm Detetor de filamento Sim Resumo de impressão Sim Velocidade de impressão ≦180mm/s Software Cura, Reptier-Host Ligação Cartão microSD/USB Peso 13,5 kg Dimensão da impressora 580 x 540 x 663 mm

A impressora 3D LONGER LK5 Pro está disponível por $299,99 (cerca de 289€), utilizando o código de desconto LK5PRO$30 para um desconto de $30.

LONGER LK5 PRO