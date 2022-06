Gráficas AMD Radeon RX 7000 podem chegar entre outubro e novembro

Aproxima-se a passos largos o momento em que vamos conhecer as novas placas gráficas das fabricantes Nvidia, AMD e agora também a Intel. A primeira lançará a sua linha GeForce RTX 40, da segunda esperamos as Radeon RX 7000 e a Intel vai trazer as primeiras Arc Alchemist.

E de acordo com as mais recentes informações, a AMD poderá lançar a sua nova gama de GPUs entre os meses de outubro e novembro deste ano.

AMD Radeon RX 7000 podem chegar entre outubro e novembro

Espera-se que o segundo semestre deste ano de 2022 seja bastante agitado e rico no que respeita às novas placas gráficas que as empresas estão prestes a lançar. E, apesar de nenhuma das fabricantes ainda ter revelado oficialmente uma data específica, há já várias revelações feitas através de leaks que nos dão umas luzes sobre quando as GPUs da próxima geração podem estar nas prateleiras das lojas.

Recentemente, o popular leaker Greymon 55 adiantou na sua conta da rede social Twitter que as próximas placas gráficas AMD Radeon RX 7000 vão chegar entre os meses de outubro e novembro deste ano.

No seguimento do tweet, o leaker acrescenta que se tratam mesmo destas GPUs, com arquitetura RDNA 3 da AMD. Por sua vez, estima-se que a próxima geração de processadores Ryzen 7000 da empresa de Lisa Su chegue também por essa, nomeadamente entre outubro e dezembro de 2022.

Também a Nvidia deverá lançar as suas novas placas gráficas GeForce RTX 40 nos próximos meses, assim como devem igualmente chegar as Intel Arc, as primeiras GPUs da marca da Califórnia. A empresa de Pat Gelsinger deverá também lançar a sua linha de processadores de 13ª geração, a Raptor Lake que, embora não haja uma data oficial, os rumores apontam para que a chegada aconteça entre setembro e outubro.