GeForce RTX 4090 pode ser a primeira da nova gama Nvidia a chegar ao mercado

A Nvidia é a líder indiscutível no segmento das placas gráficas. E depois do grande sucesso que a linha RTX 30 conseguiu ter entre os utilizadores, a empresa norte-americana está agora a preparar o lançamento da sua nova gama RTX 40.

Desta forma, e de acordo com as informações reveladas, o modelo Nvidia GeForce RTX 4090 poderá mesmo ser o primeiro de toda a linha a chegar ao mercado. Esperemos é que a escassez de componentes não afete tanto a disponibilidade destes novos chips, como o fez com os da atual geração.

Ainda há pouco mais de um ano noticiávamos sobre a criação de uma placa gráfica GeForce RTX 4090 com 12 ventoinhas, pelas mãos de um utilizador como brincadeira de 1 de abril. Mas agora estamos cada vez mais perto de ficar a conhecer esse mesmo modelo, mas na sua versão real.

Nvidia GeForce RTX 4090 será o primeiro modelo RTX 40 a chegar

Segundo os últimos rumores, a placa gráfica GeForce RTX 4090 será a primeira a chegar da nova linha RTX 40 da Nvidia e marcará, assim, a nova era de GPUs da empresa. Caso se confirme, então a marca aposta tudo com o lançamento do modelo topo de gama em primeiro lugar, o qual deverá oferecer uma significativa melhoria de desempenho comparativamente com qualquer outra placa gráfica que se encontre atualmente disponível no mercado. As informações indicam mesmo que a RTX 4090 será duas vezes mais rápida do que a atual flagship RTX 3090.

Por outro lado, estas não são boas notícias para os consumidores que compraram a recém-chegada GeForce RTX 3090 Ti, pois com o lançamento do modelo da nova gama, o último chip da linha RTX 30 ficará praticamente obsoleto.

De acordo com os detalhes, o novo modelo da Nvidia deverá ser anunciado já no próximo mês de julho, sendo que o lançamento pode acontecer em meados de agosto. Por sua vez, os modelos GeForce RTX 4080 e RTX 4070 devem chegar às prateleiras em setembro deste ano.

Segundo as informações, espera-se que a GeForce RTX 4090 seja baseada no chip gráfico AD102, com a nova arquitetura Ada Lovelace, produzida no processo de fabrico de 5 nm da TSMC e com 18432 núcleos CUDA.

Já o modelo RTX 4080 contará com o chip AD103 e 10752 núcleos CUDA, a RTX 4070 terá 7680 núcleos CUDA, a RTX 4060 terá 4608 e a RTX 4050 contará com 3072 destes núcleos.

