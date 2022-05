Samsung Display vai deixar de produzir ecrãs LCD já em junho

A Samsung é uma das marcas mais populares e reconhecidas do segmento tecnológico. E são já vários os setores onde a empresa sul-coreana está presente, como o mercado dos smartphones, tablets, computadores, televisores, gadgets, entre outros.

Mas as mais recentes informações indicam que a Samsung Display vai encerrar o seu negócio dos LCD e deixar então de produzir estes ecrãs já no próximo mês de junho.

Samsung vai acabar com o seu negócio de LCD

De acordo com as mais recentes informações reveladas pelo jornal local Korea Times, a Samsung Display decidiu encerrar o seu negócio na área dos ecrãs de cristal líquido, conhecidos vulgarmente como ecrãs LCD.

Segundo os detalhes avançados pela indústria neste domingo (29), esta decisão da empresa sul-coreana prende-se com o facto de a mesma estar a assistir a uma competição global com a qual não está a conseguir lidar, nomeadamente a existência de produtos mais baratos fabricados por concorrentes chinesas e taiwanesas. Como consequência, a Samsung tem visto um declínio no interesse e escolha dos seus equipamentos.

Alguns analistas já esperavam que, mais cedo ou mais tarde, a empresa pudesse tomar uma decisão deste género, dada a rapidez das perdas que a Samsung Display apresentou no setor dos LCDs. Só não contavam que fosse tão cedo.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado norte-americana Display Supply Chain Consultants (DSCC), o índice de preço médio dos ecrãs LCD era de 100 em janeiro de 2014 e irá cair para 36,6 no mês de setembro.

Já no final de 2020, a Samsung Display tentou encerrar os seus negócios de LCDs. Mas a intenção foi adiada depois que a Samsung Electronics sugeriu manter os mesmos devido ao aumento repentino dos preços dos LCDs durante a pandemia da COVID-19.

Desta forma, a Samsung Display não vai produzir mais LCDs usados para ecrãs de grandes TVs. Por sua vez, a empresa vai focar-se no fabrico de ecrãs OLED e QD. Estima-se, com esta decisão, que os funcionários do setor LCD sejam transferidos para os negócios QD.

Para já, a Samsung Display não se mostrou disponível para comentar o assunto.