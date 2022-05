Sabe quanto vale o seu smartphone usado? Faça aqui a simulação

O preço de um smartphone tende a variar muito dependendo da marca e do modelo, tendo em conta o tempo a que já está disponível no mercado e as próprias marcas de uso.

Assim sendo, tem noção de quanto vale o seu smartphone usado? No site da Open Box Mobile poderá fazer essa avaliação com resultados imediatos e quem sabe avançar com a venda ou retoma.

Se está a pensar trocar de smartphone ou se tem alguns perdidos pelas gavetas de casa, saiba que ainda podem valer algum dinheiro. Mas quanto?

Alguns modelos, olhando para o mercado, podem ser fáceis de avaliar, mas na generalidade esse não é um processo simples. Provavelmente até está a pensar que já ninguém dá nada pelo seu smartphone… está enganado.

Descobrimos o site Open Box Mobile que tem um serviço de retoma e venda de equipamentos em segunda mão que o ajuda a perceber imediatamente o valor do seu smartphone.

A retoma de equipamentos na Open Box Mobile

A Open Box Mobile é uma loja de venda de produtos recondicionados, que não se limita aos smartphones, podendo encontrar computadores, tablets, acessórios ou smartwatches entre outros produtos.

No caso da retoma, além da avaliação de smartphones no site ou através do pedido por email, poderá pedir uma avaliação desses outros dispositivos. Em concreto, a retoma é a troca de equipamentos antigos por recondicionados. Trata-se de um procedimento extremamente simples e prático para todos, que permite ao cliente desfazer-se de equipamento ao mesmo tempo que fica com um novo.

O processo ocorre desde a simulação que poderá ser online ou presencial, tal como descrito em seguida. Também poderá recorrer à Open Box Mobile para reparar os seus dispositivos.

Quanto custa o seu smartphone? Faça a simulação

No site basta entrar neste link e selecionar a opção “Quero vender o meu equipamento”. Selecionar a opção telemóvel e a marca. Caso a marca do seu smartphone não surja na lista, poderá preencher um rápido formulário e irá receber rapidamente na caixa de e-mail uma avaliação.

Depois da marca, há que escolher o modelo, a versão em termos de RAM e armazenamento, indicar se está bloqueado ou não, e responder a algumas questões sobre o estado do smartphone, como se tem bateria original, ecrã original… e até avaliar por grades, dependendo do estado do smartphone.

Feita esta “auto-avaliação”, terá que adicionar os seus dados e escolher a opção se quer enviar o smartphone por correio ou entregar em loja. Feito isso, é devolvido o valor da avaliação.

Neste caso, fiquei a saber que o meu Huawei Mate 20 Pro com quase 4 anos ainda vale 90 €!

Há que considerar que este é um valor estimado. Em loja ou com o envio por correio ainda será feita uma nova avaliação. Caso o preço seja do seu agrado pode então avançar para a venda, sendo que o valor pode ficar em crédito na loja Open Box Mobile ou ser-lhe depositado na conta bancária.

Como preparar o equipamento?

É importante que o seu dispositivo seja vendido ou trocado sem que perca os seus dados. Portanto, há que seguir alguns procedimentos básicos, que são válidos até para o caso de venda em lojas de segunda-mão, ou para dar a algum familiar.

Em primeiro lugar deverá efetuar uma cópia de segurança do seu equipamento e remover todas as suas contas, efetuando uma reposição de dados de fábrica. Uma higienização, com um pano microfibras, para remover dedadas e outra sujidade também será bem-vinda.

Quanto vale o seu smartphone?